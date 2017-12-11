غلطة أنابيلا هلال في "ديو المشاهير" بألف!

A + A -

في الحلقة الرابعة من برنامج “ديو المشاهير” غادرت المشتركة الممثلة دجى حجازي وذلك بعدما حصلت على اقل نسبة تصويت في نهاية الحلقة التي استضافت عدداً من الفنانين وهم وائل جسار، زياد برجي، مارك رعيدي، كارلو نخلة وميليسا.



وقبل الدخول في مجريات الحلقة، لا بد من ان نثني على اطلالة وائل جسار الهادئة والمليئة بالمشاعر والاحاسيس فهو يعرف كيف ينشر الرومنسية والرقي والحب في كل اطلالة له.



وعلى عكس الفنانين الذين حلوا ضيوفاً في البرايمات السابقة تقدم وائل جسار من لجنة التحكيم المؤلفة من المخرج سيمون اسمر، المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني، الاعلامية منى ابو حمزة وسلم عليها فرداً فرداً وذلك في لفتة فيها الكثير من الرقي.



من جهته، كان بادياً على وجه زياد برجي التعب والمرض خاصة بعدما كشف انه تعرض لوعكة صحية قبل البرايم. اطلالاته الثلاث كانت ملفتة فالديو بينه وبين داليدا حظي بالكثير من الاعجاب وذكّر الجمهور بالاطلالة السابقة لهما في “حلوة وكذابة”. اما اللافت غنائه الى جانب دجى حجازي وجوابه على انابيلا هلال عندما سالته “كيف استطعت ان تغني وانت واقف بوجه دجى حجازي وعينيها الجميلتين، ليرد زياد قائلاً انه لم ينظر اليها”.