بالفيديو - فنانة لبنانية شهيرة تشهر إسلامها

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أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر إسلامها، حيث قالت إنها بدلت ديانتها للإسلام ولكنها لم تعلن عن الأمر من قبل.

كلام إسكندر جاء من خلال فيديو “لايف” نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه تناقش إحدى الفتيات وتعترف لها قائلة: “أنا مسلمة، بس لم أعلن، أنا أحترم العادات والتقاليد”.

يذكر ان الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر المتزوجة من الممثل السعودي يعقوب الفرحان، أذهلت جمهورها مؤخراً بإجادتها الغناء باللغة التركية إذ شاركت مقطع فيديو التقطته على طريقة السيلفي، وهي تغني للفنان التركي الشهير ابراهيم تاتلس أغنية بعنوان “Hade Hade” .