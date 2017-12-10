فنانة بريطانية وجدت جثة في أحد الفنادق القطرية

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قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه جرى العثور على مغنية بريطانية ميتة في غرفة بأحد الفنادق بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد ستة أيام فقط من مغادرتها المملكة المتحدة.



وقال أصدقاء الفنانة دانييلا أوبنغ إن والدتها كانت تقضي النهار في البحث عن ابنتها بعد انقطاع أخبارها.

ووفق ما قالت الصحيفة فإن أوبنغ، وهي من مانشستر وتبلغ من العمر 32 عاما، ، كانت تعاني من ورم في المخ.

وتم تقييم أوبينغ على أنها “مناسبة للعمل” من قبل مفتشي الحكومة البريطانية، إلا أنها لم تتمكن من العثور على “عمل موثوق” في المملكة المتحدة.

وكان من المقرر أن تمكث المغنية في أحد الفنادق بالدوحة لمدة ستة أشهر، إلا أنه تم العثور عليها في غرفتها بعد أقل من أسبوع من وصولها.

وكتب صديق على الإنترنت “لو تلقت الدعم المالي الذي كانت في الحاجة إليه، ربما كانت ماتزال معنا”. وأضاف “السفر والإجهاد والضغط قد تكون عوامل مساهمة في وفاتها المبكرة”.