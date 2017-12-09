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الشاعر نزار فرنسيس و المدرب الدولي على السلوك السليم مروان اسمر ضيوف برنامج سطوح بيروت

9
DECEMBER
2017
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يطل الشاعر نزار فرنسيس في حلقة #سطوح_بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر شاشة الOTV في حوار خاص بين الشعر٬ الأبوّة والعائلة ويرافقه في اطلالته ابنتاه يارا ولمى فرنسيس.
أما ضيف الفقرة الأولى المدرب الدولي على السلوك السليم مروان اسمر الذي تحاوره داغر بالعلاقة الخاصة التي كانت تجمعه بالمخرج والمؤلّف الراحل جلال خوري الذي غادرنا هذا الاسبوع، وبانجازاته المهنية.
وفي فقرة هذا الأسبوع من خبرية وغنية تحية لروح الموسيقار ملحم بركات، فيخبرنا الشاعر نزار فرنسيس عن مسيرته مع أبو مجد التي كان لها نكهة خاصة وكانت رفقة وتعاون فني لامع ويؤدي اغانيه الفنان جوزف عيسى.
اما الفقرة الأخيرة فكانت دعوة من داغر للمشاركة بحلقة تيليتون ع سطوح بيروت السنوي الذي سيكون يوم 23 كانون الاول مباشرة على الهواء ابتداء من الساعة ال 6.45 مساء عبر شاشة ال OTV
برنامج “سطوح بيروت ” يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر، إخراج باتريك نعيمة, منتج اليان بطرس اعداد جومانا سليمان ورنا أسطيح, ملاحقة اعلامية كريستين فرح.

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