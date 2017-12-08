نجل عاصي الحلّاني يهدد من يتعرض لشقيقته.. ما القصة؟!

A + A -

أعرب الوليد نجل النجم عاصي الحلّاني عن محبته الكبيرة لشقيقته الصغرى دانا، مهدداً من يتعرض لها.

ونشر الوليد صورة جمعته بأخته التي حملها، مقبلاً اياها في مشهد أخوي مؤثر. وعلق قائلاً: "قد اختلف وإخوتي، ولكن إذا وجهت اصبعاً نحوهم، ستكون في مواجهتي".

يذكر أن عاصي الحلّاني متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وأنجبا الى جانب الوليد ودانا، الفنانة الشابة ماريتا.

وكان الحلّاني الأب عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستغرام" مقطع فيديو طريفاً جمعه بالوليد أخيراً، يتبادلان فيه غناء "هلا بالخميس" ولكن على طريقتهما العفوية.