رامي عيّاش يهاجم بحدة: "روح شوف حياة تانية... الله يشفيك"

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هاجم النجم اللبناني رامي عيّاش أحد الأشخاص من دون تسميته، عبر تغريدة حادة نشرها في حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال: "لتعطي رأيك بدكتور بدك تكون بروفيسور.. لتعطي رأيك بأغنية وموسيقى ومطرب، بدك تكون دارس موسيقى وعندك معرفة وشغب وحب. لتعطي رأيك بالشكل أو الموضة أو الابهار... بدو يكون عندك القامة، وباع طويل بهالمضمار. لتعطي رأيك بـ دين إلهي تاني، بدك تكون متعمق فيه أكثر من التاني... ومتفاني. انما تعطي رأيك اللي ورثته عن ذوق أهلك لانوا صار عندك تويتر وانستا... روح شوف حياة تانية وانسى. لأن نظرتنا الضمنية فيك... الله يشفيك!".

وختم المنشور معلقاً "وعاقل يفهم".