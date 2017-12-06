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فنان شهير ينتحر شنقاً.. وما فعله بأظافره مرعب وصادم

6
DECEMBER
2017
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أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه تم العثور على تشيستر بنينغتون، المغني الرئيسي في فرقة الروك "لينكين بارك"، منتحراً.  
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الفنان الذي يبلغ الـ41 من عمره قام بشنق نفسه داخل غرفته في منزله الواقع في إحدى نواحي لوس أنجليس.
 
وكشفت أن عملية التشريح التي أجريت لجثته أظهرت أنه تم العثور في جسمه على مواد مخدرة.
 
وذكرت الصحيفة أن الشرطة عثرت على قطع من أظافره تحت هاتفه الجوال وعلى طاولة في غرفة نومه. وأشارت زوجته، بحسب تقرير لموقع "تي أم زي" الخاص بالمشاهير، إلى أنه ينزعها عندما يشعر بالتوتر والقلق.
 
كما لفتت أثناء تحقيقات الشرطة إلى أنه حاول الانتحار في العام 2006 بواسطة مسدس.
 
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