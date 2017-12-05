بالصور: "وفاة" أيمن زيدان.. مرفقةً بورقة النعوة!

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مصراوي - كتبت - منال الجيوشي:

رد الفنان السوري أيمن زيدان، على شائعة وفاته، بعد تداول "نعيه" على بعض المواقع الإلكترونية.

وقال زيدان عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، "كم تصبح الإشاعات السخيفة أمرًا مستفزًا، أنا يا أصدقائي بألف خير، وهذه المرة مُحكمة الصنع، لا أدري من يمارس هذا السخف، وماذا يريد؟".

كما نشر "زيدان" صورة له، وعلق عليها قائلاً "لا أدري كيف يمكن أن أتصرَّف مع الإشاعات الرخيصة والسافلة، أنا بخير يا أصدقائي، وأتابع تصوير فيلم النورج".

وبين الحين والآخر، تنتشر شائعات متعلقة بالفنان السوري الكبير أيمن زيدان، سواء بوفاته أو اصابته بمرض السرطان، ليخرج بنفسه ليكذبها.

يُذكر أن أيمن زيدان يشارك حاليًا بتأليف وإخراج فيلم "النورج"، وهو فيلم سوري من بطولة نجله حازم زيدان، نجاح مختار، قاسم ملحو، جود سعيد، نادين خوري.