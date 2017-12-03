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بالفيديو: لن تصدقوا صوت هذا الطفل في The Voice Kids!

3
DECEMBER
2017
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الذي تنافس عليه كاظم ونانسي!

شاشة نيوز - وكالات - بدأت الحلقة الأولة من الموسم الثاني من البرنامج العالمي "the Voice Kids" بصيغته العربيّة على MBC1 و"MBC مصر" بأصوات صغيرة يرافقها طموح كبير وحلم بالوصول إلى النجومية والدخول إلى قلوب المشاهدين في كافة أنحاء العالم العربي، وهي تغني بعفوية وتطل ببراءة، بإشراف النجوم-المدرّبين الثلاثة: كاظم الساهر، ونانسي عجرم، وتامر حسني.

وفي ختام الحلقة الأولى، ضمت نانسي إلى فريقها 3 مواهب، بينما ضم كل من فريق كاظم وتامر موهبتيْن فقط، منهما حمزة لبيض (10 سنوات) من المغرب، الذي أشعل المسرح بغنائه، واختار الانضمام إلى فريق كاظم.

وأشعل صوت حمزة شبكات التواصل الاجتماعي بأدائه أغنية "قل للمليحة" للفنان السوري الكبير صباح فخري، بخامة صوت فريدة، أشارت التعليقات بصعوبة التصديق انها لطفل صغير.

ولدى حمزة الأبيض 9 قطط أحضرتها له شقيقته. وما إن بدأ بالموال حتى أستدار له كاظم، وتبعته نانسي ثم تامر. وعندما أنهى أغنيته، قال له كاظم: «هذا المسرح لك». فقاطعه تامر قائلاً لحمزة: "أنت عملاق". أما نانسي فصعدت إلى المسرح وراحت تهمس في أذن حمزة، وكاظم ينظر بخوف، فعرض عليه أن يقدم له عملاً خاصاً، ثم سأله عندما صعد إليه عن الفنان المفضل لديه، فردّ حمزة قائلاً: "صباح فخري"، فوعده كاظم بأن يصطحبه معه الى العشاء. فسأل حمزة عن أول مدرب أدار كرسيه لينضم إلى فريقه، وبالفعل انضم إلى فريق كاظم. ونزل الجميع عن المسرح، فأخذ كاظم إحدى الحقائب التي أحضرتها نانسي لفريقها وقدمها إلى حمزة، ثم جلب السكاكر خاصة نانسي وكانت من نصيب حمزة أيضاً.

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