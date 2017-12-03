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كاظم الساهر يشمت في نانسي عجرم وتامر حسني بتصرف طريف لأول مرة يصدر منه

3
DECEMBER
2017
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قام الفنان كاظم الساهر بتصرف طريف للغاية في برنامج "ذا فويس كيدز" بعد أن انتصر على الفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسني، واستطاع أن يضم إلى فريقه الطفل حمزة لبيض
وبعد أن نجح كاظم الساهر في ضم الطفل حمزة لبيض لفريقه، أخذ يضحك بشدة وهو يعبر عن سعادته لنانسي عجرم وتامر حسني، محاولاً أن يستفزهما بعد أن اختاره المشترك عوضاً عنه.

وبسبب رد فعل كاظم الساهر الطريف، علق محبوه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين على أنها تعد المرة الأولى التي يظهر فرح القيصر بهذا النحو، ويبدو عليه السعادة لأنه انتصر على نانسي عجرم وتامر حسني.
وكان الخلاف قد اشتعل بين الثلاثة حكام في برنامج "ذا فويس "كيدز" The Voice Kids، حيث رغب كل حكم أن يضم إليه الطفل المغربي حمزة لبيض، الذي أشعل المسرح بصوته الرائع.

وغنى الطفل حمزة لبيض أغنية للفنان صباح فخري، ليضغط على الزر الثلاثة الحكام من شدة جمال صوته، وبعد أن انتهى من فقرته حاول كل حكم أن يضمه لفريقه.

ومن جانبه وعد كاظم الساهر الطفل حمزة لبيض أن يجعله يقابل الفنان صباح فخري في حالة لو انضم لفريقه، بينما حاولت الفنانة نانسي عجرم أن تضم المتسابق إليها بدلالها عليه، أما تامر حسني فاستخدم خفة ظله في محاولة منه لضم المتسابق إليه.

وبعد خلاف طويل، حسم الطفل حمزة لبيض الأمر بالقول أنه سيختار أول من ضغط الزر، وانضم في الحال لفريق كاظم الساهر.

layalina

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