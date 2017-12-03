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العلماء يكشفون العلاقة بين الزواج والخرف

3
DECEMBER
2017
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استنتج المتخصصون من الكلية الجامعية في لندن أن المتزوجون هم أقل عرضة للإصابة بالخرف.
وقد قام الباحثون بتحليل معلومات 800 ألف شخص تقريبا من أوروبا وأمريكا وآسيا واكتشفوا أن أولئك الذين لم يتزوجوا هم الأكثر عرضة للإصابة بالخرف. وتبين أن خطر الإصابة بخرف الشيخوخة في هذه الفئة من الناس أعلى بـ 42 في المئة من الناس المتزوجين. وفي حالة الأرامل، فإن هذا الخطر أقل نوعا ما، ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 20 في المئة من المتزوجين. ونشرت الدراسة على الموقع الرسمي للمؤسسة التعليمية.
ويشير الخبراء إلى أن هذه العلاقة ترجع إلى حقيقة أن الناس ضمن الزواج يؤدون نمط حياة أكثر نشاطا بكثير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المتزوجين، هم أكثر عرضة للتخلي عن العادات السيئة ومحاولة لتناول الطعام الصحي.

ويجادل المتخصصون أيضا بأن الأزواج يهتمون ببعضهم البعض، ويدعمون بعضهم معنويا. وفقا للخبراء، وهذا له تأثير إيجابي على الصحة، على وجه الخصوص، على عمل الجهاز العصبي والدماغ.

والخرف هو اضطراب النشاط العصبي، والذي يتجلى في المقام الأول من خلال انخفاض حاد في القدرات العقلية.

المصدر: sputniknews

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