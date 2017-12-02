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بالصور - إنسحاب مفاجئ لنجم "الهيبة" من الجزء الثاني

2
DECEMBER
2017
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أعلن الممثل السوري سامر الكحلاوي أحد نجوم مسلسل "الهيبة" (هوزان عكو/سامر برقاوي)، انسحابه من الجزء الثاني من العمل الدرامي، بسبب عدم الاتفاق مع الشركة المنتجة "الصبّاح للإعلام".

وقال في منشور على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "لكل الناس اللي حبوا مسلسل الهيبة1 وشخصية الدب فيه برغم قلة تواجدها بحب قلكن شكرا من كل قلبي عهالمحبة الكبيرة اللي غمرتوني فيها و اللي كانت فخر كبير لألي واللي أكيد حتمدني بطاقة كبيرة لقدام بإذن الله، بأسف جدا خبركن إني ما حكون موجود بالهيبة 2 و هاد الشي تأكد اليوم".

وأضاف: "السبب هو عدم اقتناعي بصيغة العقد اللي وقعتو من فترة و ببعض بنودو اللي أنا شفتها مجحفة بحقي و هنة شافوها حماية لإلي و الخلاف كان بوجهات النظر، بتمنى التوفيق من كل قلبي لأسرة عمل الهيبة و على رأسهن الأستاذ الكبير سامر البرقاوي اللي كان لإلي بمثابة أب حقيقي بالمهنة.. آمن فيني كممثل و ما قصر أبدا.. ولشركة الصباح و على رأسها الأستاذ صادق الصباح والأستاذ زياد الخطيب و اللي تشرفت بهالتجربة معهن وبحب قول : الخلاف بوجهات النظر لا يفسد للود قضية.. طبيعة مهنتنا هيك.. عرض و طلب.. هنة ما قصروا وقدموا اللي عندهن ضمن إمكانياتهن وأنا ما ناسبني العرض اللي اتقدم أبدا.. وبالأخير كل حدا بيعمل قناعاتو.. بتمنى التوفيق للجميع".
(لها)

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