خطيبة الأمير هاري... الأكثر مشاهدة على موقعٍ إباحي!

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حطّمت الممثلة الأميركية ميغان ميركل كلّ الأفكار النمطية بعد إعلان خطوبتها من الأمير هاري، فهي أميركيّة أولاً وثنائية العرق كما أنها كانت ممثلة شهيرة قبل علاقتها بالأمير، وهي اليوم تستعدّ لتُصبح جزءًا من العائلة الملكية في انكلترا.



لكن بعض المعجبين الذين لا يكترثون لهذه الأمور، صبّوا تركيزهم على البحث عن ميغان على موقع Pornhub الإباحي ليكتشفوا ما الذي سيظهر على الشاشة أمامهم.



وادّعى الموقع الإباحي أنّ عمليات البحث على الموقع التي تتضمّن كلمتي "ميغان ميركل" ارتفعت بشكلٍ كبيرٍ منذ إعلان الممثلة والأمير خبر خطوبتها يوم الإثنين.



وكشف الموقع أنّ البحث عن ميغان ارتفع بنسة 2.208 بالمئة يوم الإثنين عالمياً. وكانت أعلى نسبة من الولايات المتحدة الأميركية، تليها المملكة المتحدة وبعدما إسبانيا، ألمانيا وبلجيكا.



ووجد الموقع أيضاً أنّ 51 بالمئة من الذين بحثوا عن ميركل على Pornhub هم من الرجال.



وبالطبع، لم تُشارك ميغان يوماً في أفلامٍ إباحية، لكن مشاهدها الحميمة هي من مسلسلها التلفزيوني الشهير "Suits".

lbc