حفاظا على كرامتك...تجنب جينيفر لورانس في أي مكان عام

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إذا قابلت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس في أي مكان عام، ورغبت في مصافحتها أو التقاط صورة تذكارية معها، فمن الأفضل ألا تفعل ذلك.

وكشفت جينيفر (27 عاما) في لقاء أجراه الممثل الكوميدي الأمريكي آدم ساندلر منعها، لصالح مجلة "فارايتي"، أنها أصبحت غاية في الوقاحة مع معجبيها.

وقالت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إنها بمجرد أن تدخل إلى أي مكان عام، فإنها تصبح شخصا غاية في الوقاحة، وأنها تتبع ذلك الأسلوب، كنوع من الدفاع عن النفس.

وأوضحت جينيفر لورانس لآدم ساندلر، أنها تتبع طرق معينة، لعدم تحفيز معجبيها على الاقتراب منها، أثناء تواجدها في أحد المطاعم، وهو إما بالنظر إلى الناحية الأخرى، أو إبراز إصبعها الأوسط لهم.

وفي حالة رغبة أحد المعجبين في التقاط صورة "سيلفي" معها، فإنها تجيبه بكلمة "لا" قاطعة.

وعلى عكس جينيفر لورانس، فأكد آدم ساندلر (51 عاما) لها أنه متعاون للغاية مع المعجبين، ويرحب بجلوسهم معه، بل ودعوتهم لتناول الطعام، واللهو مع أبنائه.

وبرر ساندلر للورانس لطفه مع جمهوره، بأن مسيرته الفنية اقتربت من النهاية وأنه يرغب في جذب بعض الاهتمام له.

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