ماذا يحمل العام 2018 للأبراج غير المرتبطة ؟

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إليكم ماذا يخبئ لكم العام الجديد ..

شاشة نيوز-وكالات- للفئة التي لم يحمل لها العام 2017 الحب، أو تلك التي حمل لها بعضاً منه ثم إستعاده فإن العام 2018 سيكون نسخة مختلفة كلياً. البعض قد يجد الحب في العام الجديد والبعض الآخر قد لا يجده.. لكن هذا لا يعني انه لن يتم إيجاد الحب على الإطلاق بل يعني ان الوقت لم يحن بعد للعلاقة الأروع والأجمل. فما الذي يحمله العام 2018 للأبراج غير المرتبطة ؟

- الحمل: على الحمل الذي لم يجد الحب بعد أن يظهر للعالم معدنه الحقيقي.. أي إظهار قوته وشخصيته الجريئة وجماله شكلاَ ومضموناً كما على الحمل تعلم تقدير الحياة اكثر لان ذلك سيجعل الاخرين يقدرونه بدوره.

بداية العام ستحمل الكثير من الفرص على الصعيد العاطفي ولكن ما على البرج هذا الحرص على القيام به هو عدم الدخول في العلاقة لمجرد أنه يريد الدخول في علاقة بل عليه ان يختارشريكا مستعد للعمل من اجل ضمان استمرارية العلاقة.. لان الجهود من طرف واحد والتي عادة تكون من طرف الحمل لا تؤدي الى علاقة جدية بل الى علاقات ما تلبث أن تنهار.

خلال شهر تشرين الأول سيجد الحمل نفسه يفكر بعقلية إنتقائية تجاه الحب وهذا أمر جيد له لان المقاربة هذه ستضمن له السعادة في العلاقة.

شهر شباط سيكون كريماً جداً من الناحية الرومانسية مع الحمل وعليه الفرص العديدة ستكون متاحة. وبما ان البرج هذا بات يملك عقلية انتقائية فهذا يعني أنه سيختار ما يناسبه هذه المرة.

- الثور: الثور الأعزب سيجد نفسه أمام فرص عديدة للعثور على الحب في العام 2018. بداية العام سيجد الثور نفسه في مرحلته الذهبية حيث يترك الأثر الإيجابي على كل شخص يلتقي به، في الواقع خلال بداية العام سيسحر الثور كل من يلتقي به لان شعبيته ستكون في ذروتها وبالتالي الثقة بالنفس في ذروتها أيضاً.

وهكذا سيكون على الثور الاختيار من بين عدد من المعجبين الذي يودون الدخول في علاقة معه. في حال وجد الثور نفسه في الموقف هذا خلال أول شهرين من العام فان الابراج تنصحه بعدم حسم قراره خلال هذه الفترة لانه سيختار الشخص الذي لا يناسبه .

خلال شهر نيسان وآذار سيتعامل الثور مع العلاقات بخفة وبالتالي سيجد نفسه يعتمد مقاربة التسلية عوض البحث الفعلي عن الحب وعن علاقة جدية يمكنها الإستمرار.

الصورة ستستمر على ما هي عليه معظم أشهر العام مع الثور الذي سيجد نفسه في مكان يرضي غروره حيث سيحاط بالمعجبين اينما حل وأينما ذهب.

العثور على الحب في العام 2018 يرتبط بالثور لان خياراته في الواقع عديدة جداً وان قرر التعامل بخفة مع الامر فهو سيختبر العلاقات ولكنه لن يختبر الحب الجدي الذي يمكنه الاستمرار.

- الجوزاء: في الواقع رقم مئة معجب ليس بمبالغة.. العام 2018 مثالي للجوزاء الذي سيجد فرص للدخول في علاقة عند كل زاوية. خلال شهري نيسان وأيار على الجوزاء التراجع قليلاً والكف عن محاولة اختبار كل معجب يصادفه. الابراج تنصح الجوزاء بالعثور على شخص عملي يشاركه الاهتمامات نفسها والتطلعات نفسها.

كثرة الفرص ستنهك الجوزاء وبالتالي سيجد نفسه يفضل العزلة على مواجهة كل ما يحدث معه . خلال شهر تموز سيفكر الجوزاء بالعودة مجدداً الى ما كان عليه قبل الابتعاد عن كل ذلك الصخب.. ولكن الابراج تنصحه بعدم القيام بذلك لان شهر آب سيحمل له الحب الذي لطالما حلم به وأراده.

- السرطان: للأسف فرص العثور على الحب في العام 2018 للسرطان ضئيلة. خلال شهر كانون الثاني سيجد نفسه أمام فرصة للحب ولكن في مكان العمل. الابراج تنصح السرطان بعدم المضي قدماً في هذه العلاقة أو في حال قرر المضي قدماً بها فستتم بسرية وذلك كي لا يجد السرطان نفسه في مواقف محرجة في حال لم يكتب لهذه العلاقة الإستمرار.

خلال شهر شباط على السرطان ان يعلن نواياه، فهو يبحث عن الحب وان لم يكن واضحاً حيال هذه النقطة فلن يجد الفرص. خلال هذا الشهر سيجد نفسه امام علاقة مع شخص من النوع الذي يقفز فوق المراحل والذي يريد كل شيء دفعة واحدة. على السرطان رسم الحدود هنا وعدم الانجرار خلف شيء لا يريده خلال هذه المرحلة المبكرة من العلاقة.

خلال شهر آذار الرومانسية ستكون في ذروتها ولكن في عقل وقلب السرطان فقط لان الشخص الذي يخيل للبرج هذا بانه نصفه الاخر سيتضح لاحقاً بانه ليس كذلك. لذلك الابراج تحذرك ايها السرطان من الانجرار خلف الاوهام كي لا يؤذي نفسه بشكل متعمد.

تموز وآب سيحملان بعض الامل للسرطان لانه خلال هذه الفترة سيلتقي بشخصيات تشبهه.. ولكن ما حصل خلال الأشهر الماضية ترك أثره على السرطان وعليه سيصل لهذه المرحلة وهو لا يشعر بالثقة بالنفس ولكن عليه ايجادها لان هذه الفرصة لا تعوض.

- الأسد: الحب في كل مكان للاسد في العام 2018. الحياة الاجتماعية ستتحالف مع الرومانسية وستقدم للاسد أجمل عام قد يختبره. العثور على الحب سيكون سهلاً جداً خلال العام الجديد وبطبيعة الحال الامر هذا قد يكون نعمة أو نقمة.

على الأسد مقاربة هذه الفرص بتفاؤل وبحذر في الوقت عينه لأن معظم الفرص التي ستصادفه ستكون من النوع الذي يروق له.

خلال الفترة الممتدة بين شباط و وأيلول على الأسد أن يبتعد قليلاً عن كل هذا الصخب وأن يحاول إبطاء الامور قليلاً. ما على هذا البرج ادراكه خصوصاً خلال هذه الفترة أن الانطباعات الأولى مخادعة واحياناً لا تكون صحيحة.

خلال شهري تموز وآب على الأسد الإستماع لحدسه لانه سيكون محقاً. وعليه فإن السير خلف الشغف لن يكون فكرة جيدة خلال هذه الفترة.

مع نهاية العام سيجد الاسد نفسه امام مقاربة تعلمها من تجارب العام وهي ان المخاطرة مطلوبة والشغف مطلوب ولكن ما يحتاج اليه هو الكثير من الاحترام.. وحين يصل لهذه القناعة سيتمكن من خلق روابط قوية للغاية مع شخص قد يكون نصفه الاخر.

- العذراء: الرومانسية في كل مكان وستملك الطاقة الكافية لملاحقتها كلها ولمجاراتها. في بعض الاحيان قد يخيل اليك بان الخيارات لا تعد ولا تحصى ما قد يجعلك تشعر ببعض الانزعاج.

قد يختبر برج العذراء بعض التوترات خلال شهر كانون الثاني وشباط وذلك لان معاييره العالية ستجعله يعاني الأمرين وبذلك لا يعرف ما الذي يفعله او ما الذي يريده وبالتالي سيبدأ باعتبار الفرص هذه وكأنها مصدر إزعاج لا مصدر للراحة النفسية التي كان يختبرها خلال الاشهر الاولى من العام 2018.

ولكن الخبر الجيد هنا هو أن العذراء وبعد هذه الفترة سيلتقي بشخص يشبهه تماماً ويشاركه نفس الاهتمامات ونفس الاولويات ولكن ذلك لن يحدث حتى شهر آذار ونيسان. الرومانسية ستكون في ذروتها خلال هذه الفترة ولكن مجدداً الخيارات العديدة ستكون متاحة الى جانب هذا الشخص الذي يشبه العذراء لذلك من الاهمية بمكان ان يحكم البرج هذا منطقة وعقله.

سيختبر العذراء فترة راحة بين حزيران وتموز وهذه الفترة ستكون هامة جداً لانها ستسمح له بإستجماع قواه والابتعاد قليلاً عن كل الصخب الذي رافقه منذ مطلع العام.

نهاية العام ستكون كما بدايته.. الكثير من الفرص للرومانسية ولكن ما على العذراء القيام به هو تحديد ما الذي يريده وما الذي يبحث عنه وعدم الانجرار خلف هذا "المهرجان" الدائم من المعجبين الذي يحيطون به من كل حدب وصوب.

- الميزان: الحب سيبحث عنك في العام 2018 أيها الميزان لذلك لا يمكنك ان تكون نيقاً كما عادتك ما عليك القيام به هو الوثوق بحدسك كالعادة.

على الميزان الاستمرار بالقناعة نفسها التي لطالما عمل بها وهي أن الانطباعات الاولى مخادعة وهي ليست دائمة صحيحة وهي قد تؤدي الى عواقب وخيمة.

الفرص ستكون كثيرة لذلك على الميزان إختيار ما يناسبه وما يتماشى مع قناعاته لان إن لم يقم بذلك فان النتائج ستكون سيئة للغاية.

ولكن ولحسن الحظ العام 2018 هو العام الذي يقرر فيه الميزان الاعتناء بنفسه عوض الاعتناء بالآخرين ما يعني انه سيضع نفسه كأولوية طوال الوقت وهذا يعني ان الخيارات لن تكون على حساب نفسه خلال العام الجديد.

شهر آذار سيكون شهراً حماسياً للميزان لانه خلال هذه الفترة سيلتقي بشخص يملك القناعات نفسها والاهتمامات نفسها ولكن المشكلة هي أنه سيكون هناك بعض المشاكل حتى عند بداية العلاقة. ولكن على الميزان ان يحسم قراره هنا ويقرر ما ان كان هذا الشخص يستحق المضي قدماً بالعلاقة معه أو انه يجب إنهاء العلاقة التي بدأت بمشاكل ومواجهات.

خلال شهر تشرين الأول ومنتصف تشرين الثاني الميزان على موعد مع فترة راحة من كل هذا الصخب العاطفي. وسيقرر انه حان الوقت للاهتمام بحياته الاجتماعية لان الحياة العاطفية استهلكت وقتة وطاقته كاملة.

- العقرب: سيستمع العقرب عام 2018 بفترة من الملاحقة التي يعشقها. الفرص ستكون عديدة في الواقع ولكن الفترات ستكون اشبه بالكثير من الحرارة والكثير من البرودة طوال العام.

العقرب يعرف ما الذي يريده وأي نوع من الاشخاص يفضل وهذا امر جيد لانه لا يبحث عن اي شخص لا يملك الخصال التي حددها بشكل مسبق.

مع نهاية شهر حزيران وبداية شهر آب الحياة العاطفية للعقرب ستصبح باردة للغاية والفرص ستكون شبه معدومة بعد فترة من الفرص التي كانت تنهمر من كل حدب وصوب. ولكن الواقع هذا لن يزعج العقرب الذي يفضل ان يستجمع قواه وعقله ومنطقه قبل المضي قدماً باي أمور جديدة من شأنها ان تؤسس لمسار جديد بحكم انه من الابراج التي تشكك كثيراً.

في الواقع حتى ذوق العقرب في الرومانسية والحب سيتبدل وسيكون اقل جموحاً مما كان عليه بداية العام.

- القوس: القوس قوة غرامية يُعترف بها خلال العام 2018، في الواقع القوس سيجد نفسه يوزع القبول والرفض يميناً وشمالاً.

الذروة ستكون خلال فترة رأس السنة حيث سيجد القوس نفسه في علاقة مليئة بالشغف ولكنها لن تستمر لوقت طويل لانها منذ البداية قائمة على أسس هشة.

خلال شهر يوليو/تموز سيجد القوس نفسه في مكان غير مألوف فهو الذي يمكنه مجاراة كل شيء سيجد صعوبة في اللحاق بكل ما يحدث في حياته الاجتماعية والغرامية.

فقدان السيطرة على مسار الأمور سيتسمر حتى شهر آب ومع ذلك كل العلاقات التي يختبرها لن تكون جدية.. قد تكون مصدراً للرضا المؤقت للقوس لكون "الهجمة" عليه سترضي غروره بشكل يفوق الوصف ولكنها لن تكون مصدراً للرضا الدائم والكلي لانها لا توفر له الاسس الثابتة والقوية التي يبحث عنها.

منتصف شهر تشرين الثاني ستكون الفترة الافضل خلال العام كله للعثور على حب حقيقي وفعلي يؤسس لقيام علاقة قوية يمكنها الاستمرار لوقت طويل. الأشهر الاخيرة من العام ستشهد على تطور العلاقة الرومانسية هذه لما هو أكثر جدية وقد يجد القوس نفسه يقدم الكثير من الوعود للطرف الاخر.. نصيحة الابراج للقوس ان لم تكن بنيتك الالتزام بهذه الوعود فلا تقدمها.

- الجدي: الأشهر الثلاث الاولى من العام الجديد ستكون فترة إنشغال بالحياة الاجتماعية والتعرف على أشخاص جدد. العلاقات غير الجدية هي الافضل للجدي خلال هذه الفترة، لذلك الافضل عدم الالتزام بعلاقات جدية خلال الفترة الاولى.

ورغم ان الاحلام الرومانسية للجدي كبيرة جداً، لكن الابراج تنصحه بعدم توقع الكثير لان مسار الامور سيكون اكثر خفة حتى نهاية شهر نيسان.

خلال شهر آب سيجد الجدي نفسه امام شخص سيعرض مساعدته كما سيعرض الاعتناء به. الابراج تنصحه باعتبار هذا الامر فرصة يجب التعامل معها بجدية بالغة. بعد تلك الفترة الأحاسيس ستكون خارجة عن السيطرة وسينجرف الجدي خلف مشاعره وبالتالي المنطق والعقل سيتم تعطيلهما بشكل شبه كامل. الابراج تنصح الجدي بمحاولة السيطرة على نفسه وعدم الانجرار خلف المشاعر بهذه الطريقة لان العلاقة ما تزال في بدايتها.

مع بداية شهر تشرين الأول وحتى منتصف شهر تشرين الثاني الابراج تريد من الجدي التراجع قليلاً والتفكير ملياً بما حصل معه في عامه حتى الان. عليه رؤية الصورة كاملة قبل ان يقرر خطواته التالية. فان كانت العلاقة تستحق وان كان هناك اي مستقبل لها فحينها يمكنه المضي قدماً بها. اما ان كانت مجرد مشاعر مضخمة بلا اي اسس متينة فعليه الانسحاب والبحث عن علاقة أقوى توفر له ما يحتاج اليه.

- الدلو: الحياة الغرامية والاجتماعية هما العنوانين العريضين لحياة الدلو في العام الجديد خصوصاً خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام. سيلتقي الدلو باشخاص جدد وبعضهم سيترك اثره الكبير عليه وقد يجد نفسه ينجذب اليهم. الابراج تنصح الدلو بعدم التفكير بأي علاقة جدية خلال هذه الفترة بل بالمرح لانها غير مناسبة لهكذا خطوة.

خلال شهر كانون الثاني سيجد الدلو نفسه امام شخص يبدي اعجابه به ولكن المشكلة ستكون ان ذلك الشخص سيكون جدياً جداً اكثر مما تحتمل العلاقة. ولكن بطبيعة الحال يمكن للدلو التعامل مع الموقف واختيار الالية التي يريد إستخدامها لمواجهة هذا الموقف.

شهر آذار سيكون فترة محبطة للدلو لانه ورغم كثرة الفرص وكثرة الاشخاص الذين يريدون الدخول في علاقة معه ولكنهم جميعهم لا يملكون اي من الخصال التي تعجب الدلو.

منتصف تموز وبداية شهر آب ستكون الفترة التي يشعر فيها الدلو بالانزعاج الشديد من كل ما يحصل معه لان تلك الزوبعة جعلته بحاجة ماسة الى الإستقرار العاطفي والى الراحة النفسية.

الابراج تنصح الدلو بالصبر لان شهر تشرين الثاني سيكون شهراً عاطفياً بامتياز اما المفاجئة الكبرى فستكون خلال شهر كانون الاول لان الدلو وبعد كل ما مر به واختبره خلال العام سيصل الى نهاية سعيدة اذ سيلتقي خلال تلك الفترة بشخص عملي متواضع يوفر له علاقة ترضيه.

- الحوت: الحب موجود في العام الجديد، الرومانسية ستكون حاضرة في شهر شباط وخلال شهر آذار. ولكن 13 كانون الثاني هو اليوم الذي سيؤسس لعلاقة مثالية للحوت والتي ستكون من النوع الذي يمكنه الاستمرار.

خلال هذه الفترة سيقوم الحوت بمقارنة بين الحب الجديد وبين الحب القديم وقد يجد بعض النقاط المشتركة. الابراج تنصح الحوت بعدم القيام بذلك لانه حتى ولو كانت النقاط المشتركة هذه ايجابية لا يجب العيش في الماضي او المقارنة لان ذلك من شأنه ان يفسد العلاقات.

ولكن وبما ان الحوت سيقوم بذلك في كل الاحوال فان النصيحة الثانية من الابراج هي انه في حال وجد الكثير من النقاط المشتركة الافضل عدم المضي قدماً بهذه العلاقة لان الامر اشبه بروتين بنهاية معروفة تتكرر كل مرة.

خلال شهر آذار الرومانسية ستعود وتفرض نفسها وخلال هذه الفترة الحوت سيكون في مرحلته الذهبية اذ ان ثقته بنفسه ستكون في ذروتها وهذه الثقة ستنعكس عليه بشكل إيجابي بحيث سيشع جذابية اينما ذهب.

خلال أشهر الصيف العلاقات التي يمكن ان يصادفها الحوت ستكون من النوع العملي. صحيح أن هذه النوعية من العلاقات لا تروق للحوت الذي يفضل العلاقات الحالمة الرومانسية ولكن لا ضرر في التجربة فربما الامر يؤسس لما هو أفضل.

الاشهر الاخيرة من العام لن تحمل الكثير على الصعيد الرومانسي ويفضل ان يؤجل الحوت اي قرارات مصيرية لفترات لاحقة وذلك بسبب تراجع كوكب الزهرة خلال شهر تشرين الاول وتشرين الثاني.