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نشر الفنان المصري تامر شلتوت، عبر حسابه على "فايسبوك"، توضيحاً ردّ فيه على اتهامه بالانضمام إلى "داعش".

وجاء ذلك على خلفية ظهوره في صور بزيّ التنظيم. وكتب: "توضيح. بخصوص الأخبار اللي انتشرت اليومين اللي فاتوا في كل مكان وعلى السوشيال ميديا عن انضمامي لجماعة داعش وناس كتير بعتتلي وكلمتني بيسألوني".

وأضاف: "دي صور من المسلسل الروسي "على حافة الهاوية" اللي بقدم فيه بإذن الله شخصية نمير السوري أخو البطل واللي بينضم إلى جماعة داعش".

وأشار إلى أن المسلسل يجمع إلى جانبه عدداً من النجوم من بينهم صوفي سوتكينا وبيزو بايار ودعاء طعيمة وليلي باكي وأنه من إخراج إيفجيني لافرينتييف.

وختم: "حبيت بس أوضحلكم الموضوع يا أجمل وأحلى فانز في الدنيا كلها... أدعولي. تامر شلتوت".