ساندرا تكشف حقيقة الحركة الإغرائيّة التي قامت بها لأسامة ..

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أكّدت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق أنّ ما قامت به على المسرح في برنامج "ديو المشاهير" في حلقته الثانية على شاشة mtv، لم يكن إغراءً للموسيقي أسامة الرحباني أو لأيّ شخص من لجنة التحكيم أو الجمهور.

وقالت: "لم أتعمّد الإغراء، فأنا أحاول تقديم صورة عصرية عالمية، ناهيك عن سعيي الدائم لأن أكون مختلفة عن الجميع. أنا شقراء، وهذا الأمر يساعدني على الظهور بطريقة عالمية، ولست أرى أين المشكلة في الأمر".

وتابعت: "أسامة رحّب بالضجة التي أحدثتها حركتي التي اعتذرت عنها لاحقاً، وهذا يدلّ على أنّني لم أقم بشيء مبتذل. ارتديت لباساً استعراضياً، وسأرتدي مثله الكثير في البرنامج لأنّ الصورة التي أريد تقديمها، تتطلّب "ستايل" عالمياً".

وأضافت: "كانت مزحة منّي، وسأخفّف هذا المزاح لكنّني سأكون عفوية على المسرح، وهذا الأمر يساعدني أن أكسب محبّة الجمهور".

وعن اعتذارها، قالت إنّها قامت به لأنّ مهتمّين بشؤون مواقع التواصل الإجتماعي نصحوها بهذه الخطوة، ولمست إيجابيّاتها فور إعلانها الاعتذار. وأردفت: "صحيح أنّ هناك من انتقدني بشكلٍ لاذع، لكنّني فوجئت كثيراً بجمهور غفير يساندني ويدافع عنّي، وهذا الأمر أسعدني كثيراً".

وختمت: "جنيفر لوبيز وبيونسيه ترتديان ثياباً مثيرة ولا أحد انتقدهما، ومايا دياب ارتدت سابقاً ثياباً مثلي ولم يضطهدها أحدٌ، فلماذا اضطهادي إذاً؟".