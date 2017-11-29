إجمع أرقام تاريخ ميلادك واكتشف ما تخبئه لك سنة 2018!

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إليك ما يخبئه هذا العام...

شاشة نيوز-وكالات- يساعد تاريخ الميلاد على معرفة الكثير من المعلومات عن الحظ والمصير، ويمكن ذلك من خلال جمع أرقام هذا التاريخ بحسب ما يسمى "علم الأرقام"، وهكذا يمكن للنتيجة أن تكشف بعض خفايا الحياة المقبلة.

لمعرفة رقم الحظ بحسب تاريخ الولادة، يكفي جمع الأرقام المكونة له. فإذا كان التاريخ هو 13 – 11- 1990 مثلاً، يمكن الحصول على ذلك الرقم بالطريقة التالية: 1+ 3 + 11 + 1 + 9 + 9 + 0= 34. ما يعني 4+ 3 = 7.

ويشار إلى أنه لا يمكن فصل الرقميّ المكونين للـ11 والـ22 حيث تطلق عليهما تسمية "أرقام رئيسية". إذاً قُم بحساب رقم حظك لتعرف ما الذي يخبئه لك العام 2018.

- الرقم 1: إذ كان مجموع أرقام ميلادك هو 1، فهذا يدل على أنّ العام 2018 هو عام المشاريع الجديدة بالنسبة إليك. كما أنه المرحلة التي قد تقطف خلالها ثمار جهودك السابقة. لكن عليك أن تعزز ثقتك بنفسك وبقدراتك. وقد تحتاج خلال العام المقبل إلى وقت إضافي تمضيه بمفردك لتخطط للأيام الآتية بنجاح على المستويين العاطفي والمهني. وفي المقابل لن يكون عليك تقديم التنازلات في أي اتجاه ومن الأفضل أن تفكر بعمق قبل القيام بأي خطوة.

- الرقم 2: إذا حصلت على الرقم 2، سيكون عليك في العام المقبل أن تتحكم بانفعالاتك وأن تتنبه جيداً إلى ما يجري في محيطك ويؤثر على حياتك. ومن الضروري أن تتخلى عن مبدأ عدم الاستماع إلى الآخرين الذي اتبعته العام الماضي. كذلك عليك أن تظهر المزيد من التسامح تجاه الأشخاص الذين يعيشون في محيطك والرغبة في تنسيق كل خطواتك معهم. فقد تحتاج بشكل كبير إلى الشراكة.

- الرقم 3: من المتوقع أن تقلب السنة الجديدة حياتك رأساً على عقب. فقد سئمت من الروتين ومن عدم تحقيق أي تقدم في مشاريعك الخاصة والمهنية. وقد تحتاج في هذه السنة إلى الانفتاح أكثر على محيطك كما على أجواء جديدة. ومن الضروري أن تستغل كل الفرص لتحقق التقدم. وسيكون عليك تحسين نظرتك إلى الأمور وجعلها أكثر إيجابية. فالتفاؤل هو مفتاحك إلى النجاح.

- الرقم 4: في العام المقبل قد تصبح أكثر قدرة على التحكم بأفعالك وقراراتك. ولهذه الغاية من الأفضل أن تظهر تمسكك بوجهات نظرك الصائبة وإصرارك على تحقيق أهدافك وتنفيذ مشاريعك. ولتتمكن من ذلك، من الضروري أن تنظم أفكارك وخطواتك وأن تتحمل مسؤولياتك خصوصاً أنك قد تواجه ظروفاً صعبة. إلا أنّ جهودك قد تساعدك على تخطيها خلال وقت قصير.

- الرقم 5: منذ بدء العام قد تفقد السيطرة على قراراتك وتشعر بالرغبة في التخلي عن كل ما هو قديم. وهذا ما يجعلك تفقد توازنك لبعض الوقت. ورغم ذلك لن يكون عليك أن تشعر بالقلق مع أنّك قد تواجه بعض الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة. لكنّ الأمور قد تصبح أكثر وضوحاً بعد الشهر الثالث من العام الجديد.

- الرقم 6: إذا حصلت بعد حساب تاريخ ميلادك على الرقم 6، فهذا يعني أنّك قد تتجرأ على أخذ قرارات صعبة. لكن من الأفضل أن تحرص في العام الجديد على تجنب التطرف في ما يتعلق بآرائك وأن تتوخى الاعتدال في تعاملك مع المواقف. ويدل هذا الرقم على أنّ العام الجديد قد يشكل مناسبة لبناء الكثير من العلاقات الاجتماعية المفيدة.

- الرقم 7: من الضروري أن تقوم في العام الجديد بإعادة النظر في نمط حياتك السابق. فعليك أن تصحح الأخطاء التي جعلتك تشعر بالقلق وعدم الارتياح في العام السابق. لكن ليس عليك أن ترفض مبادرات الآخرين وعروض المساعدة التي يقدمونها لك. فالبقاء في زاويتك الخاصة بعيداً عن محيطك لن يعود عليك بالفائدة.

- الرقم 8: في العام 2017 واجهت الكثير من الصعوبات ولم تتمكن من تنفيذ مشاريعك. وقد بدأت تشعر بالتعب. لذا من المفيد أن تعرف أن العام المقبل قد يحمل إليك الأخبار السارة. فخلاله عليك أن تفرض حضورك لتتمكّن من قطف ثمار جهودك السابقة. كذلك من الضروري أن تظهر قدراتك وأن تحاول التخلص من عيوب شخصيتك.

- الرقم 9: يعني حصولك على هذا الرقم أنّ العام الجديد قد يصبح بالنسبة إليك نقطة انطلاق إلى بداية جديدة. وقد تتخلص من كل الأفكار الخاطئة وتمضي قدماً على طريق تحقيق كل ما حلمت به عاطفياً وعائلياً ومهنياً. وسيكون من المفيد أن تحلل الأخطاء التي ارتكبتها في وقت سابق لتتمكن من التخلص منها وبناء حياة أفضل.