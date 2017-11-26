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السلطات السعودية تحجز على أموال ناصر القصبي

26
NOVEMBER
2017
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صدر حكماً غيابياً، اليوم الأحد، ضد الممثلان السعوديان ناصر القصبي وعبد الله السدحان، والذي يقضي بتغريمهما مبلغ مليون و300 ألف ريال سعودي لأحد المخرجين.

وفي التفاصيل، أصدر قاضي المحكمة حكماً لصالح المخرج عامر الحمود، بعدما طالب بتعويض مالي من القصبي والسدحان، عن استغلالهما لإسم مسلسل "طاش ما طاش"، بداية من من الجزء الثالث وحتى الجزء الثامن عشر، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ويمتلك المخرج عامر الحمود حقوق امتلاك اسم "طاش ما طاش"، بعد أن أصدرت لجنة حقوق المؤلف قراراً قبل ست سنوات بأحقيته في هذا. وأكد محمد السنيدي، محامي المخرج عامر الحمود، أن حكم قاضي التنفيذ ضد ممثلي مسلسل "طاش ما طاش" اًصبح نافذ، وأنه تم حجز مبلغ مليون و300 ألف من حساباتهما البنكية، بعد أن وأصبح واجب النفاذ.

وأشار السنيدي إلى أنه لم يتم العثور على عنوان لناصر القصبي وهو ما دفعهم للإعلان عبر الصحف للوصول إليه لتنفيذ الحكم بسداد مبلغ 650 ألف ريال، وبالفعل تم حجز المبلغ من حسابه بقوة التنفيذ المسندة لقاضي التنفيذ.

أما بالنسبة لعبد الله السدحان، فذكر محمد السنيدي أنه لم يوجد في حسابه ما يفي بسداد المبلغ، ما يجعله يتسائل حول صحة المبلغ في حسابه، أم أنه تم تهريب أمواله لحسابات أخرى.

وقال سعود الرمان، المحامي والمستشار القانوني للقصبي والسدحان، أنه تم تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم الصادر لدى محكمة الاستئناف في الرياض، وسوف يتم البت فيه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مسلسل "طاش ما طاش" هو من أنجح المسلسلات التليفزيونية السعودية.

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