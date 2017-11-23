بالصور- مفاجأة صادمة: شاهد ملكة جمال العالم هذا العام بدون مكياج !

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من المعايير الأساسية في أي مسابقة ملكة جمال حول العالم "الجمال الطبيعي"، وتحاول الكثير من الفنانات مجاراة هذا المعيار من خلال إثبات مدى جاذبيتهن عبر الظهور بصور بدون مكياج. أما ملكة جمال العالم لهذا العام التي فتنت المعجبين بجمالها أثارت صدمة كبيرة بعد الكشف عن هذه الصورة.

وتظهر ملكة جمال العالم الهندية مانوشي تشيلار التي تبلغ 20 عاماً بشكل مختلف كلياً عما ظهرت عليه في المسابقة وبعد تتويجها، حيث بدت في الصورة القديمة مرتدية نظارات طبية وبلا أي مستحضرات تجميل على وجهها.

وأخذت هذه الصورة من فيديو قديم لها يعود لعام 2015، ونُشر عبر حساب "نايشن غيرلز" عبر فيس بوك، وتظهر خلال الفيديو وكأنها تبدو مرهقة وهي تتكلم عن التجربة الصعبة التي مرت بها واستعداداتها من أجل النجاح باختبار الدخول لاختصاص الطب بجامعة في الهند، حيث وصفت بإسهاب معاناتها قائلة في الفيديو: "إنها كانت المرة الأولى في حياتي التي أدرس خلالها 12 ساعة متواصلة".

يُذكر أن الهندية مانوشي تدرس الطب، وتنوي بعد التخرج فتح مستشفى خيري غير هادف للربح في المناطق الريفية لتحسين صحة سكانها. وقد فازت السبت الماضي بلقب ملكة جمال العالم لعام 2017، بعد منافسة قوية بين أكثر من 100 متسابقة من حول العالم.