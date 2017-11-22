بعد الانتقادات.. هذا ما قاله راغب علامة عن حضوره لحفل استقبال الحريري

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قال الفنان راغب علامة إن مشاركته في الحفل الذي اقيم احتفاء بالرئيس سعد الحريري في بيت الوسط تأتي بسبب أن "عيد الاستقلال اليوم تجَسّد بعودة الرئيس الحريري عن استقالته لأنه بات يعتبر رمزاً للوحدة بين اللبنانيين"، مشيراً الى أن "هناك إجماع عليه من كل الأطياف والطوائف إلاّ من يريد المشاكل للبنان".

ولفت علامة الى أن "وجود الرئيس الحريري اليوم وتراجعه عن الإستقالة هو تراجع عن الفتنة التي كانت من المفروض أن تأخذ لبنان الى مصير مجهول.. لذلك أنا دائماً الى جانب السلم الأهلي، وبالتالي الى جانب الحريري لأنه يمثّل السلم الأهلي".

وتابع علامة، "الرئيس الحريري صديق غالٍ ومحبّ وأنا منزلي في مقابل منزله". ويشدد على أنه لم يكن يوماً طرفاً، ولم يتواجد يوماً في أي مظاهرات لطرف ضد طرف آخر، مضيفاً: "جئت اليوم لأن هذا الشيء يمثل ما يريده الشعب اللبناني المسالم والمحب لعودة الاستقرار الى لبنان، والحريري رمز لعودة هذا الإستقرار".

وردّا على من اعتبر أن هدف اطلالته في بيت الوسط هو المشاركة بالإنتخابات المقبلة، قال راغب: "هذا ليس هدفي أبداً"، ويقول: "في لبنان الإنتخابات طائفية، ولو كنت أسعى وراء الانتخابات لما كنت الى جانب الحريري بل كنت الى جانب رئيس آخر من طائفتي كالرئيس نبيه بري".

وتابع قائلاً: "أنا فنان أجمع عليّ اللبنانيون من كل المناطق، وأنا مرتاح وسعيد جداً بالإجماع اللبناني والعربي عليّ في مكانتي. كما أنني سفير للنوايا الحسنة والبيئة والأشياء الجميلة".

وأخيراً، يوجّه علامة رسالة الى الشعبين اللبناني والخليج، قائلاً: "بيننا وبين الشعب الخليجي والسعودي محبة كبيرة. وأعتقد أن المؤامرات التي أحيكت على شعبينا سترتدّ على من يصنعها كائناً من كان لأن الشعوب ستتخطّى السياسية".