شرط وحيد لحضور حفل لموسيقار عالمي في السعودية.. ما هو؟

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وضعت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والمنظمة لحفلات الموسيقار العالمي ياني المقرر إقامتها في السعودية، شرطا وحيدا للسماح بالحضور.

ووفقا لما نشرته الصحف السعودية، سيكون الحد الأدني لعمر حضور الحفل هو 16 عاما، على أن يمنع من هم دون هذا السن.

وأفادت الهيئة بأن الحضور سيكون متاح للجميع سواء سيدات أو رجال، كما لم تضع شروطا لشكل الملابس بالحفل.

وكان الموسيقار وعازف البيانو العالمى يانّي، نشر فيديو له عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أعلن فيه عن موافقته علي الحضور للسعودية وإحياء الحفلات في جدة والرياض بمصاحبة فرقته الموسيقية بالكامل، معربا عن تحمسه للأمر وسعادته بان يتواجد السعودية خلال ما وصفه بالـ"فترة التاريخية".

ومن المقرر أن يحيي ياني أربعة حفلات في السعودية، أيام 30 نوفمبر والأول من ديسمبر في جدة، والثالث والرابع من ديسمبر في الرياض.