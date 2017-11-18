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بالصور - تعرّفوا إلى ابنتي جورج قرداحي وجمالهما الفاتن!

18
NOVEMBER
2017
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أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي تدجاول صور باميلا وباتريسيا ابنتي الإعلامي اللبناني جورج قرداحي الذي تعرض أخيراً لشائعة وفاة نفاها.
 
وأشارت التعليقات إلى جمال باميلا وباتريسيا الطبيعي المميز، علماً أن قرداحي متزوج من السيدة إيدا وله 3 أولاد هم غابرييل وباتريسا وباميلا.
 
وكانت الوالدة تحدثت في تصريح سابق لـ"لها" عن زوجها الإعلامي الكبير قائلةً: "تزوّجته وسيماً، وأمضينا معاً عشرين عاماً قبل أن تشاركنا الشهرة حياتنا، فما من مشكلة أن نمضي الأعوام الباقية مع شهرة".
 
ووصفت حياتها مع زوج وسيم ومشهور: "زوجي رجل وسيم، وقد غيّرت الشهرة حياتنا وعانينا صعوبات مع بداية دخوله هذا العالم، لكنّ لم تتعرض حياتنا الزوجية للخطر وحبنّا لم يتغيّر وهذا هو الأهم. اعتدنا على هذا النمط من الحياة مع الوقت".
 
وأوضحت أنها لا تعاني بسبب وسامة زوجها وشهرته، بل أصبحت متفّهمة لهذه المسألة، وتفرح عندما تلتقي جمهوره الذي يحبّه ويحترمه، ويعامله جورج بدوره بلطف، وأضافت: "أحمل همّه عندما تلتفّ المعجبات حوله لالتقاط الصور، فكم مرّة عليه أن يجلس ويقف وأن يبقي البسمة مرسومة على ثغره. بدوري لا أتيح المجال أمام معجباته لتخطّي الحدود. بعض المعجبات غيّر متّزنات، ويتخطّين الحدود في تصرّفاتهنّ. وما أفعله ببساطة هو النظر إليهنّ بعينين تقدحان شرراً وأقوّصهن بعيوني.. أتصرف بهذه الطريقة مع من تضع هدفاً في رأسها ولا تقصد إلقاء التحية فقط لإعجابها بنجاح زوجي. جورج جدّي الطباع ويحترم نفسه ويفرض احترامه على الآخرين، ولم يسبق له أن أحرجني أو أزعجني بأي تصرف".
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