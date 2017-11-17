حلقة جديدة من برنامج "سطوح بيروت" مع داليا داغر

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يطل الباحث والسياسي دكتور حبيب فياض في حلقة #سطوح_بيروت لهذا الأسبوع مع داليا داغر عبر شاشة ال-OTV بحوار خاص وللمرة الأولى بعد انسحابه من حلقة بموضوعية وتستقبل داغر النائب زياد أسود وعقيلته السيدة لميا في حديث سياسي إنساني إجتماعي، أما فقرة هذا الأسبوع من خبرية وغنية فهي تحية للفنانة الكبيرة نجاح سلام والذي يؤدي اغانيها الفنان جوزف عيسى بالإضافة إلى فقرة الأمل الأخيرة وهي لفرانسوا وماريا من جمعية Foi et Lumiere.

نفيد بالذكر أن برنامج “سطوح بيروت ” من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر وإخراج اليان بطرس اعداد جومانا سليمان ورنا أسطيح, ملاحقة اعلامية كريستين فرح يبث عبر شاشة الـ OTV