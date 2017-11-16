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جون سينا ينشر صورة غامضة لتامر حسني!

16
NOVEMBER
2017
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نشر بطل رياضة المصارعة العالمي جون سينا صورةً للمغني المصري تامر حسني، على حسابه على موقع إنستغرام، الذي يزيد متابعيه عن الـ7 ملايين معجب، دون أن يترك عليها أيَّ تعليق، أو يعرف متابعيه بصاحب الصورة، مما زاد من حيرة الجمهور.
الجدير بالذكر أن عدم إفصاح المصارع العالمي عن سبب نشر الصورة أو صاحبها، فتح الباب لتكهنات جمهوره العربي للمشاركة بتعليقات طريفة على الصورة، التي تجاوز عدد المعجبين بها الـ50 ألف معجب، وتجاوز عدد التعليقات الـ1300 تعليق، تساءل فيها أحدهم عما إذا كانت صفحة سينا قد سرقت.
فيما دافع محبو حسني عن الصورة باستماتة، مؤكدين أنه أصبح فناناً عالمياً، شاء من شاء وأبى من أبى!

فيما قال آخر إن صفحة سينا مليئة بالصور الغريبة، فَلِمَ لا ينشر صورة حسني؟

ملاحظة المعلق لا تخلو من الصحة، فمن مطالعة الصور على حسابه الرسمي، يمكن ملاحظة أن ينشر صورًا لعدة شخصيات لممثلين من أدوارٍ في أفلام معروفة، ورياضيين ومغنيين ومعظمها دون تعليق.

ولم يتسن لـ"هاف بوست عربي" التأكد ممَّا إذا كان حسني وسينا قد التقيا في الماضي أو حالياً، حيث يزور حسني أميركا ضمن جولة غنائية لإحياء عدة حفلات فيها.

المصدر: huffpostarabi

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