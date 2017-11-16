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بمشاركة مشاهير وسياسي روسي… فتاة تبيع عذريتها بملايين الدولارت في مزاد علني (صور وفيديو)

16
NOVEMBER
2017
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زعمت فتاة أمريكية أنها باعت عذريتها بمبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار) في مزاد علني على موقع “سندريللا إيسكورتس” وفاز فيه رجل أعمال لم يكشف عن اسمه.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، شارك في المزاد مشاهير من هوليوود وسياسي روسي، لكنهم لم يتمكنوا من الفوز بعذرية الفتاة جيزيل (19 عاماً)، بعد أن عرض رجل الأعمال شراءها بثلاثة ملايين دولار، وهو مبلغ فاق توقعات جيزيل.

وقالت جيزيل: “ما كان لي أن أحلم بأن هذا العرض سيرتفع كثيرًا جدًا، وأن يصل المبلغ إلى 2.5 مليون يورو، هذا حلم قد تحقق.”

وأضافت أنها تخطط لاستغلال ثمن عذريتها في السفر، ودفع الرسوم الدراسية.

ووصفت “جيزيل” بيع عذريتها، بالقول:”إنه شكل من أشكال التحرر، و صدمني الأشخاص الذين يعارضون بيع المرأة لعذريتها”.

وأضافت: “إذا أردت أن أفعل ذلك لأول مرة مع شخص ليس حبي الأول، فهذا قراري أنا”.

وتم بالفعل حجز غرفة في فندق في ألمانيا حيث ستكون “جيزيل” بصحبة حراس ويمكنها أن تلغي الأمر في أي وقت.

ولفتت الصحيفة إلى أن موقع “سندريلا إيسكورتس” اكتسب شهرة عالمية في وقت سابق من هذه السنة عندما باعت عارضة أزياء رومانية اسمها “ألكساندرا خيفرين” عذريتها عبر الموقع مقابل 2.3 مليون دولار لرجل أعمال من هونغ كونغ.

ويحصل الموقع، بحسب الصحيفة، على رسوم تبلغ 20% من مبلغ كل عملية بيع عذرية تتم عبره.

المصدر: علا سعدي - إرم نيوز

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