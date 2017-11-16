بالفيديو: بعد 20 عاما - تسريب النهاية المحذوفة لفيلم “تايتانيك”.. شاهدوا ما حدث

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في الذكرى العشرين لعرض "تايتانيك"، يعود الفيلم الرومانسي من جديد إلى شاشات السينما في حلة جديدة مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

وأعلن جيمس كاميرون مخرج الفيلم الذي أثار إعجاب الملايين حول العالم، وحاز جائزة الأوسكار، أنه تم تعديل بعض المشاهد، وإضافة مشهد جديد حذف قبل 20 عاما بسبب مأساويته.

وأوضح كاميرون أن المشهد الذي حذف قبل 20 عاما "يظهر بطلة الفيلم كيت وينسليت (روز) بعد خروجها من القارب بمفردها تبحث بين الناجين بعد ركوبها على أحد قوارب النجاة، بعد موت حبيبها ليوناردو دي كابريو (جاك)".

وأكد كاميرون أن الفيلم سيكون جاهزا للعرض على شاشات السينما بالولايات المتحدة في الأول من ديسمبر بتقنية (2D)، وسيكون متوفرا أيضا في 20 موقعا بالتقنية ثلاثية الأبعاد (3D).