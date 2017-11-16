مفاجأة مدوية في الحلقة الأولى من "الهيبة"!

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علمت مصادر "أن الهيبة 2" سيكشف في أولى حلقاته عن موت "عليا" نادين نسيب نجيم قتلاً كمخرج واقعي ومبرّر لانسحاب نادين نسيب نجيم من أحداث المسلسل، وتشهد الأحداث دخول نجلها على الخط بعد سنوات، إذ يظهر شاباً يؤازر والده شيخ الجبل للانتقام من الذين تسبّبوا بمقتل والدته.

يُذكر أن الممثلة اللبنانية نيكول سابا ستؤدّي دور البطولة النسائية في الجزء الثاني من الهيبة، الذي لم تُسلم كل حلقاته النهائية حتى الساعة في انتظار إعلان ساعة الصفر لبدء التصوير الواضح أنه سيتأخر بسبب انشغال تيم حسن بالمسلسل المصري "عائلة الحاج نعمان".