بعد فيديو الفتاة الفرنسية - محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته... إليكم ردّه غير المتوقّع

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نقلت صحيفة "هافنغتون بوست" بنسختها المغربية عن محامي الفنان سعد لمجرد، الفرنسي إيريك دوبون موريتي أنه علم بانتشار فيديو المدعية لورا بريول.

وعلق على ذلك بطريقة غير متوقعة معتبراً أن الفيديو لا يتمتع بأي أهمية وقال: "لا يعنيني هذا. لم أشاهد الفيديو وليست لدي النية لمشاهدته. أعتقد أن العدالة لا تستقيم استناداً إلى مقاطع فيديو أو إلى الإنترنت".

ويشار إلى أن بريول قامت في خطوة مفاجئة بنشر مقطع فيديو روت فيه تفاصيل قالت إنها تتعلق باعتداء الفنان عليها. وأكدت اتهامها له بالضرب والاغتصاب والتهديد.