ميلانيا ترامب تخطف الانظار بفستانها.. هذا سعره الخيالي!

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خطفت السيدة الأولى لأميركا ميلانيا ترامب الانظار بأناقتها وملابسها الفخمة خلال الزيارة التي قامت بها برفقة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين.

وظهرت ميلانيا أثناء قيامها بجولة على إحدى المدارس الابتدائية في بكين وهي ترتدي فستاناً أسود مزيناً بنقشة الورود الملونة، طويل وبكم طويل، وهو يحمل توقيع دار الأزياء “دولتشي أند غابانا”.

ونشر موقع “دايلي ميل” البريطاني تقريراً عن الفستان المميّز والذي يصل ثمنه إلى 3975 دولاراً.

كما لفتت زوجة ترامب الأنظار بفستان آخر من “غوتشي” أقرب بتصميمه إلى الملابس الصينية التقليدية.