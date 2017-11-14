بالصورة - توقيف الفنانة شيرين عبد الوهاب.. ما علاقة لبنان؟!

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أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية قرارا بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء في مصر، وإحالتها للتحقيق.



جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو للمطربة، تداوله مستخدمو فيسبوك تظهر فيه شيرين وهي ترد على إحدى معجباتها التي طالبتها بأداء أغنية "ماشربتش من نيلها" بقولها ساخرة: "يجيلي بلهارسيا"، ثم تابعت الفنانة بنصيحة ساخرة للمعجبة اللبنانية بأن تشرب المياه المعدنية.



وقد قررت نقابة الموسيقيين في مصر عدم منح المطربة شيرين عبد الوهاب التصاريح اللازمة للغناء فى الحفلات، إلا عقب مثولها للتحقيق أمام النقابة.



وقد عبر متداولو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن استيائهم من طريقة شيرين في الرد على جمهورها، وأشار البعض إلى أن الجمهور الذي صنع "شيرين"، قادر على أن يتجاهلها ويعاقبها لإهانتها نهر النيل ووطنها.



وطالب عدد من رواد "فيسبوك" في وقت سابق بضرورة محاسبة شيرين على هذا التصريح، لا سيما أنها كفنانة مرموقة، تمثل مصر في حفلاتها الخارجية.