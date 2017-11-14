living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - توقيف الفنانة شيرين عبد الوهاب.. ما علاقة لبنان؟!

14
NOVEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية قرارا بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء في مصر، وإحالتها للتحقيق.


جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو للمطربة، تداوله مستخدمو فيسبوك تظهر فيه شيرين وهي ترد على إحدى معجباتها التي طالبتها بأداء أغنية "ماشربتش من نيلها" بقولها ساخرة: "يجيلي بلهارسيا"، ثم تابعت الفنانة بنصيحة ساخرة للمعجبة اللبنانية بأن تشرب المياه المعدنية.


وقد قررت نقابة الموسيقيين في مصر عدم منح المطربة شيرين عبد الوهاب التصاريح اللازمة للغناء فى الحفلات، إلا عقب مثولها للتحقيق أمام النقابة.


وقد عبر متداولو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن استيائهم من طريقة شيرين في الرد على جمهورها، وأشار البعض إلى أن الجمهور الذي صنع "شيرين"، قادر على أن يتجاهلها ويعاقبها لإهانتها نهر النيل ووطنها.


وطالب عدد من رواد "فيسبوك" في وقت سابق بضرورة محاسبة شيرين على هذا التصريح، لا سيما أنها كفنانة مرموقة، تمثل مصر في حفلاتها الخارجية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout