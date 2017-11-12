جورج كلوني يقرر الاعتزال...لمليار سبب

A + A -







أعلن الممثل الأمريكي جورج كلوني لصحيفة "صنداي تايمز" أنه لم يعد يحتاج إلى التمثيل في السينما.

وقال نجم السينما المعروف: "لقد مثلت أدوارا كثيرة نسبيا في السينما، وبلغت من العمر 56 عاما، ولم أعد ذلك الشاب الذي يجذب الفتيات".

ونوهت الصحيفة بأن كلوني وشركاءه في البزنس، باعوا مشروع كاساميغوس المشترك لإنتاج مشروبات تكيلا بمبلغ مليار دولار.

وقال كلوني الذي أدى أدوارا كثيرة في أفلام هوليود: "مارست العمل السينمائي لكي أتمكن من تسديد الفواتير المختلفة، وبعد بيع شركة تكيلا بمبلغ مليار دولار، لم أعد بحاجة إلى المال!"

ولكن الممثل الشهير لم يستبعد خلال ذلك احتمال مشاركته في مشاريع قد تثير اهتمامه.

وكانت الأنباء قد ذكرت في يونيو الماضي، أن الممثل البريطاني دانيال داي لويس الفائز بلقب أوسكار 3 مرات قرر التقاعد من العمل السينمائي.

وتجدر الإشارة إلى أن كلوني متزوج من المحامية اللبنانية المعروفة أمل علم الدين التي أخذت كنيته بعد الزواج، وهي من مواليد بيروت عام 1978 وعملت كمحامية وناشطة حقوقية وكاتبة بالإنجليزية، واشتهرت بعد أن عملت كمحامية دفاع عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس.