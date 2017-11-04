متلازمة حسين الجسمي تضرب مجدداً....غرّد للبنان فاستقال الحريري

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ملحق-



حذف النجم الإماراتي حسين الجسمي تغريدة مدح فيها لبنان، وذلك بعد حملة هجمات ساخرة تلقاها عقب إستقالة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الحكومة اللبنانية.



تغريدة الجسمي التي جاء فيها “حبة من ترابك بكنوز الدني #لبنان” لقيت موجة هجمات كبيرة على تويتر من قبل متابعي النجم الإماراتي، بعد إٍستقالة الحريري.



وأشعلت تغريدة الإماراتي تعليقات مواقع التواصل تندراً على إصرار ملازمة نحس الجسمي، حتى قام الأخير بحذفها وهو الذي أبدى سابقاً إنزعاجه من ربط الأمور الكارثية التي تحصل عادةً بتغريداته.





