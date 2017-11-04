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بهذه الطريقة.. خسرت آديل 15 كلغ بوقت قياسي

4
NOVEMBER
2017
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عرف الجمهور المطربة البريطانية آديل كواحدة من صاحبات الوزن الثقيل، وعشقها وهي بهذه الإطلالة، ولكن يبدو أنها تحاول التخلص من هذا الوزن، وكشف موقع "برايت سايد" أنها بالفعل تمكنت من خسارة 15 كيلوغراما، وأنها مستمرة في اتباع ريجيم للوصول إلى الوزن المثالي.
 
وصرحت آديل بحسب الموقع أنها تتبع طريقة غريبة لإنقاص الوزن، فهي لم تتوقف عن تناول الوجبات السريعة وليس لديها الوقت الكافِ لتناول الوجبات الصحية في المنزل، لذا قررت اختيار وسط، حيث استمرت في تناول الوجبات السريعة، ولكن بشرط أن تكون صحية جدا.
 
أي أنها تختار الحصص التي تحتوي على كميات كبيرة من الخضروات مع بروتين مجهز بطريقة مناسبة للرجيم، بدون صلصات خاصة لأنها عادة ما تحتوي على كمية كبيرة من الدهون.
 
وأضافت أنها في الصباح تتناول الشوفان بالفاكهة، لأنه إفطار سريع لا يتطلب مجهود، أما بقية اليوم فتختار الحصص على أساس القاعدة السابقة.
 
ونصحت آديل متابعيها الراغبين في إنقاص الوزن بضرورة الإقلال أو التوقف نهائياً عن تناول الكربوهيدرات والسكر، حيث تتحول هذه الأنواع من الطعام إلى دهون من ثم يزداد الوزن بدون توقف.
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