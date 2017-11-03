بالصورة - عرض فيديو إباحي في "كافيتيريا" إحدى المدارس

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تم تشغيل مقطع فيديو إباحي في مقصف إحدى ثانويات الفتيات بولاية جورجيا الأميركية، نتج عنه موجة غضب كبيرة من الأهالي وصدمة لدى الطالبات.

فبينما كانت الطالبات في المدرسة تتناولن طعام الغداء خلال فترة الاستراحة، صدمن لدى رؤيتهن لفيديو إباحي يبث عبر تلفزيون الكافيتيريا.

وبحسب الطالبات، استمرت فترة عرض المشاهد الخاصة بالراشدين حوالي الدقيقة، وعبرت دافني رينز والدة إحدى الطالبات عن سخطها، وكيف ان ابنتها الصغيرة وصفت لها كل ما شاهدته عبر الفيديو.

وبعد أكثر من دقيقة من البلبلة تدخلت المديرة وأوقفت الفيديو، ورجّح مسؤولون في المدرسة ان من قام ببث هذه اللقطات هي إحدى الطالبات بهدف اثارة الشغب، ورغم ذلك لم يتم التوصل بعد لمشغل الفيديو.

المصدر: LBCI - The Sun