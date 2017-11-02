ممثلة تسرُق أحد رجال الاعمال والمحكمة تردّ

A + A -

أُصدر قرار بحق الممثلة المصريةماجدة الصباحيعن احالتها إلى محكمة الجنح بتهمة النصب على أحد رجال الأعمال.

وجاء في محضر الاتهام بحسيب مصادر اعلامية ما يلي: "قامت الفنانة بتأجير قطعة أرض عليها محال تجارية ومطاعم لأحد رجال الأعمال".

إلا أنّ المفاجأة كانت اّنّ ماجدة قد قامت بتحويل السجل التجاري الخاص بهذه الممتلكات لصالح ابنتها، ما ألحق بالأخير ضرراً مادياً وقانونياً بسبب زوال صفتها في التأجير.

وأصدرت المحكمة قراراً بتبرئته من التهم التي وجهتها إليه ماجدة، والتي تتضمن تحرير شيكات بدون رصيد لصالحها.

يشار إلى أن الفنانة احتفلت منذ أشهر بعيد ميلادها الـ86، علماً بأنها خضعت العام الماضي لعملية جراحية خطرة لتركيب بطارية لتنظيم ضربات القلب.

elfann