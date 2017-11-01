ميريام فارس تتعرّض لحادث وتجري عملية جراحية!

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في يبان أُصدر عن المكتب الاعلامي للفنانة اللبنانيةميريام فارس، اُعلن أن فارس تعرضت لحادث ادى الى اجراء عملية جراحية وعلى اثرها ألغيت كل التزاماتها لمدة شهر تقريبا ابتداء من تاريخ 1تشرين الثاني وحتى شهر منه:

تعلن شركة ميريام ميوزك عن تعليق نشاطات ملكة المسرح ميريام فارس لمدة شهر من تاريخ 1 – 11-2-17، وذلك جراء حادث تعرضت له ميريام ادى الى خضوعها لعملية جراحية. نود ان نتقدم بجزيل الشكر لشركات تنظيم الحفلات والعائلات الكريمة الذين كنا قد تعاقدنا معهم لاحياء الحفلات في هذه الفترة لتفهمهم ومساندتهم لميريام في اصابتها . سيتم الاعلان عن مواعيد حفلات ميريام الجماهيرية لعام 201 في حينها ونتمى الشفاء العاحل لنجمتنا.

المصدر: الفن