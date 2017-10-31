من هي؟ ضابط يضع الفنانة الشهيرة في موقف محرج في مطار بيروت؟

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كشفت الممثلة المصرية الشهيرة مي عز الدين، للمرة الأولى، عن أحد المواقف المحرجة التي تعرضت لها مرّتين بسبب حجمها الصغير وقامتها القصيرة.

وأشارت عز الدين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "تع اشرب شاي" الذي تقدمه زميلتها الممثلة المصرية، غادة عادل، إلى أنها تعرّضت لموقفين محرجين، مرّة في مطار بيروت الدولي، ومرّة في لندن، حيث اعتبر الضابطان المسؤولان عن مراقبة الجوازات أنها تحت السنّ القانونية ومنعاها من المرور.

وتابعت عزّ الدين قائلةً إن "الضابطان ظلا مصممين على رأيهما، وكانا ينظران إلى جواز السفر وفي وجهي وحجمي غير مقتنعين بعمري".