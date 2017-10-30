بالفيديو: نادين الراسي تذهل المتابعين بقتلها افعى هيدا مصير اللي بِقرِّب

A + A -

اقتربت أفعى كبيرة إلى منزل الممثلة نادين الراسي أثناء وجودها مع أولادها في المنزل، وكانت المفاجأة بأن ردّة فعل نادين كانت قويّة حيث قتلت هذه الأفعى على الرغم من كبر حجمها.

ونشرت عبر حسابها الخاص على "تويتر" مقطع فيديو أثناء محاولة قتل الأفعى بلوح خشبي حيث سُمع أصوات أولادها الذين بدوا خائفين إلا أن نادين إستطاعت القضاء عليها.

وقد أشاد عدد كبير من محبي نادين بجرأتها وانهالوا عليها بالتعليقات موجهين التحية لها.

ولفت آخرون إلى أنّ الأفعى ليست بالقرب من منزل نادين، لكنها أرادت أن توصل رسالة عبر الفيديو بأنّ الأم يمكنها تفعل ما تريد بقوتها، خصوصًا وأنّ نادين أرفقت الفيديو بالقول: "هيدا مصير الأفاعي اللي بتقرِّب عبيتي من يوم ورايح"

almjhar