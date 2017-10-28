living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجربة الرئيس عون في في فرنسا ضمن "لبنان بالدني " عبر الOTV مع ريميال نعمة

28
OCTOBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

تتابع الزميلة ريميال نعمة ضمن برنامجها "اسكال/لبنان بالدني "

في الحلقة الثانية من الاضاءة على الحضور اللبناني في فرنسا جولتها بين باريس والجنوب الفرنسي ومارسيليا

وفي الحلقة التي ستعرض مساء الاثنين 30 نوفمبر,ستستعيد ريميال تجربة الجنرال عون خلال منفاه السياسي في فرنسا متنقلة بين فيللا كابي في مارسيليا و هوت ميزون ومنزله الكائن في مبنى متواضع في شارع ستراسبورغ في العاصمة الباريسية مع ضيوف عاشوا تلك المرحلة مستذكرين محطات عديدة خلالها وما تخللها من احداث انعكست على الجالية اللبنانية في فرنسا انذاك.

وستطل الزميلة ريميال على الكثير من حكايات هجرة ونجاحات اللبنانيين بين باريس و مارسيليا.

جدير ذكره ان البرنامج سيعرض مباشرة بعد كلمة الرئيس ميشال عون والتي سيتوجه فيها للبنانيين بمناسبة سنة على انتخابه رئيسا باشرة بعد كلمة رئيس الجمهورية.

الزميلة نعمة كانت قد التقت فخامة الرئيس من خلال دعوة خاصة وجهت لها لزيارة القصر الجمهوري وقد اثنى الرئيس على برنامجها واصفا اياه بالحقيقي والانساني|.

"لبنان بالدني " يعرض عبر "الاو تي في " مساء كل اثنين الساعة 9,45 ويعاد عبر المحطة المذكورة في اوقات مختلفة و بتواقيت تراعي فارق التوقيت بين لبنان وبعض دول الاغتراب.

البرنامج من اعداد وتقديم الزميلة نعمة اخراج ايلي فواز.

 

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout