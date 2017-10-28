تجربة الرئيس عون في في فرنسا ضمن "لبنان بالدني " عبر الOTV مع ريميال نعمة

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تتابع الزميلة ريميال نعمة ضمن برنامجها "اسكال/لبنان بالدني "

في الحلقة الثانية من الاضاءة على الحضور اللبناني في فرنسا جولتها بين باريس والجنوب الفرنسي ومارسيليا

وفي الحلقة التي ستعرض مساء الاثنين 30 نوفمبر,ستستعيد ريميال تجربة الجنرال عون خلال منفاه السياسي في فرنسا متنقلة بين فيللا كابي في مارسيليا و هوت ميزون ومنزله الكائن في مبنى متواضع في شارع ستراسبورغ في العاصمة الباريسية مع ضيوف عاشوا تلك المرحلة مستذكرين محطات عديدة خلالها وما تخللها من احداث انعكست على الجالية اللبنانية في فرنسا انذاك.

وستطل الزميلة ريميال على الكثير من حكايات هجرة ونجاحات اللبنانيين بين باريس و مارسيليا.

جدير ذكره ان البرنامج سيعرض مباشرة بعد كلمة الرئيس ميشال عون والتي سيتوجه فيها للبنانيين بمناسبة سنة على انتخابه رئيسا باشرة بعد كلمة رئيس الجمهورية.

الزميلة نعمة كانت قد التقت فخامة الرئيس من خلال دعوة خاصة وجهت لها لزيارة القصر الجمهوري وقد اثنى الرئيس على برنامجها واصفا اياه بالحقيقي والانساني|.

"لبنان بالدني " يعرض عبر "الاو تي في " مساء كل اثنين الساعة 9,45 ويعاد عبر المحطة المذكورة في اوقات مختلفة و بتواقيت تراعي فارق التوقيت بين لبنان وبعض دول الاغتراب.

البرنامج من اعداد وتقديم الزميلة نعمة اخراج ايلي فواز.