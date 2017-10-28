الملحّن سمير صفير للوزير باسيل: - سر فعين الله ترعاك، هم يدمّرون وأنت تبني

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عبّر الملحّن سمير صفير على حسابه على موقع فايسبوك عن محبته وتقديره للوزير باسيل فكتب:



"بوقت يلي اغلب هذه الطبقة السياسية التي اصبح لها اكثر من ثلاثون سنة يبثون الجهل والفساد لأنهم لا يملكون علم ورؤية ولا يعنيهم لبنان ومعتبرينه مزرعة ومعتبرين الشعب فلاحينهم ! اليوم هذه الطبقة تتهجم عليك وتشتكي منك وتشوه شخصك بإشعاعات مغرضة وتحاول يائسة الى قمعك وإيقاف طموحك وحلمك الى إقامة دولة قوية دولة القانون دولة تستعيد اغترابها الى ربوع الوطن ودولةً تمد يدها للطاقات الوطنية الرهيبة وتطلق يدها وفكرها لكي تحل مكان هؤلاء الجاهلون يلي دمروا لبنان ، سر فعين الله ترعاك ، هم يشوهون وانت تبني هم يثرثرون وانت تعمل بصمت !"