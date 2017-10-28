بعد عام على رحيله.. هذا ما قالته إبنة الموسيقار الكبير ملحم بركات

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توجهت إبنة الموسيقار الكبيرملحم بركات، غنوى ، بكلمات مؤثرة لوالدها في ذكرى رحيله حيث نشرت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أبي، يا نبض قلبي، ها قد مرت سنة ، سيبقى رحيلك وجعاً يمزقني.

عقلي يدرك أنني فقدتك ولكن كيف أقنع قلبي بذالك وما زالت إلى الآن تشهق روحي تلك الأنفاس المؤلمة.

حزينة على فراق صوتك، ووجهك وعلى جمال أيامك التي لن تعود، لأن غياب من نحب كغياب اللون عن الصور.

أنا كنت الشجرة وأنت الماء كلما تسقيني من حبك وحنانك تزهر أوراقي، لكن عندما رحلت سقطت أوراقي ولم يعد شيء يحييها.

أبي، أنا لم أعد أخاف من الموت لأنه سيأخذني إليك وسيبقيني معك إلى الأبد ولن نفترق أبداً.



ستظل رفيق روحي وقمر قلبي في ظلمة دنياي حتى الممات.

(ما بيبقا إلا حكايتنا والذكرى الحلوة لجمعتنا أحلا الأيام جمعتنا)"

وأرفقت غنوى مع كلماتها صورة جمعتها بوالدها وزوجها وولديها.