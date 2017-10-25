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بيل كلينتون ليس الوحيد.. بوش الأب أيضا يعتذر عن تحرشه بممثلة

25
OCTOBER
2017
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أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

لا أحد ممن اقترف أخطاءً في سالف دهره فوق الفضيحة هذه الأيام، ومهما علا شأنه، وإن كنا نظن أن حالة التحرش الوحيدة التي شهدها البيت الأبيض هي قصة كلنتون ولوينسكي، فنحن مخطئون، فها قد دارت عجلة الأيام، لنكتشف أن واحدا آخر من رؤوساء الولايات المتحدة، سلك ذات السلوك، إلا أنه لم يكن يمثل إلا نفسه. 

إذ اعتذر رئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج بوش الأب لإحدى الممثلات، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي أثناء تصوير إحدى الحلقات التلفزيونية.

وبحسب ما أشار إليه تقرير لموقع  "دايلي ميل" البريطاني وأكده موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكي، فإن الممثلة هيذر ليند نشرت عبر حسابها على منصة إنستغرام منشوراً اتهمت فيه جورج بوش الأب بتحرشه جنسياً بها في حادثة وقعت منذ قرابة 4 سنوات.

وقالت الممثلة إن بوش لمسها من الخلف وهو جالس على كرسيه المتحرك، فيما كانت زوجته باربا تقف إلى جانبه، ثم قال لها نكتة قذرة، وأعاد فعلها مجدداً.

وتابعت الممثلة أن باربا بوش، عند مشاهدة ما حصل، رفعت عينيها إلى الأعلى وكأنما أرادت أن تقول: "ليس مجدداً".

وعلى الرغم من إزالة المنشور عن حساب الممثلة، إلا أن ممثل عن الرئيس بوش أكد أن الأمر قد يكون مجرد مزحة، مشدداً في بيان له أنه "لا يمكن، تحت أي ظرف كان، أن يكون الرئيس بوش تعمد الإساءة لأي أحد، وهو يعتذر بشدة إن كانت محاولته للفكاهة قد أسيء فهمها من قبل السيدة ليند".

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