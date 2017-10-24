“مرتي” مصطلح شعبي لن تتوقعوا معناه!

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“مرتي” هي كلمة يطلقها الزوج على زوجته، وقد اشتهرت هذه التسمية في بلاد الشام وخصوصاً في لبنان وسوريا علماً ان معظمنا يعتقد بأن هذا المصطلح شعبي دون مستوى نظراً لقدمه وعاميّته.

ولكن في الحقيقة فإن هذه التسمية تحمل معنى مذهلاً.

ففي الأصل “مرتي” هي كلمة من أصول آرامية وغير موجودة في قواميس اللغة العربية، وقد انتقلت من جيل إلى جيل حتى أصبحت تردد من دون ادراك المعنى.

وبحسب خبراء اللغة الآرمية فإن كلمة ” مرتي” تقسم الى جزئين: “مار” وتعني سيد، و”تي” وهي ضمير الإشارة القريب للمؤنث باللغة الآرامية، فتصبح “مرتي” أي “سيدتي”.

و عندما ينادي الزوج زوجته بـ “مرتي”، فهذا دليل احترام من قبله.

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