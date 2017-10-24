living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرأة التي عزلت حراس هتلر بقبلة جريئة! (فيديو)

24
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ظهر للمرة الأولى مقطع فيديو مثير للاهتمام لتقبيل أمريكية لأدولف هتلر في دورة الألعاب الأولمبية، في حادثة دفعت الزعيم النازي إلى عزل عدد كبير من حراسه الأمنيين.

وقد سرقت السيدة الأمريكية من ولاية كاليفورنيا، كارلا دي فريز، قبلة سريعة من هتلر بعدما أمسكت وجهه بيديها، خلال دورة الألعاب الأولمبية في برلين، عام 1936، بينما كان هو يحاول التهرب منها.

وقد أظهرت اللقطات هتلر، وهو يحاول الابتعاد عنها، حيث بدت المحاولة الجريئة للسيدة الأمريكية أمرا غير مسليا بالنسبة له.

ومن ثم أصبحت المرأة البالغة من العمر 40 عاما، بعد ذلك، الأشهر في العالم حيث عرفت باسم "المرأة التي قبلت أدولف هتلر".

وتم حظر اللقطة بعد ذلك في ألمانيا، وسط مخاوف من أن يعدّ الأمن النازي ضعيفا.
وتم التقاط الفيديو الذي يدوم 14 ثانية، في 15 أغسطس 1936، بعد سباق السباحة الحرة لـ1500 متر للرجال.

وكان هتلر يتابع المسابقة وإلى جانبه الجنرال أوغست فون ماكينسن، وقد شهدت دورة الألعاب الأولمبية تلك منع اللاعبين اليهود من المشاركة.

وكانت السيدة دي فريز آنذاك في جولة حول أوروبا، وأرادت التقاط صورة مع أدولف هتلر على مسافة قريبة.

وقد حاول حراس من وحدات شوتزشتافل، وهي وحدة شبه عسكرية كلفت بحماية الزعيم النازي، مرارا، منعها من القيام بذلك، ومع ذلك تمكنت من اختراق صفوف الشرطة وأخذ صورة مع أدولف هتلر.

وعلى إثر هذه الخطوة الجريئة قام الجمهور الحاضر، البالغ عدده 20 ألف شخص، بالتصفيق عندما عادت كارلا إلى مقعدها والتي قالت فيما بعد: "لا أعرف لماذا فعلت ذلك، وبالتأكيد لم أكن أخطط لشيء من هذا القبيل. الأمر متعلق بكوني امراة مندفعة على ما أعتقد"، مضيفة أن هتلر "بدى ودودا للغاية".

وبسبب هذا الحادث تم عزل العديد من حراس هتلر في وحدات شوتزشتافل في حين تم خفض رتب عدد آخر.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout