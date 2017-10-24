"الفيل الملك".. أول فيلم أنيمايشن عربى!

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- كتب على الكشوطى -

تشهد دور العرض السينمائية، خلال شهور قليلة، عرض فيلم الفيلم الملك أول فيلم أنيميشن عربى مائة بالمائة، وهو من إخراج المخرج هادى محمديان، وبطولة جورج خباز ومحمد شمص وإنتاج المنتج حامد جعفرى وعباس شرارة، والذى تحدث لليوم السابع حول قيمة وأهمية تقديم فيلم أنيميشن عربى مائة بالمائة.

وقال شرارة، إأن أفلام الأنيميشن أصبح لها قيمة كبير للكبار والأطفال، خاصة أن الوطن العربى أصبح مستهلكا لتلك الأفلام التى ينتجها الغرب ويشاهدها العرب، وتؤثر بشكل كبير فى ثقافتهم وأفكارهم وسلوكياتهم، خاصة الأطفال ممن يشاهدون تلك الأفلام بنهم شديد، وبالتالى تختزن عقولهم الثقافة المقدمة لهم من خلال الفيلم، وبالتالى يتلاشى تأثرهم بثقافتهم العربية.

فيلم الأنيميشن الفيل الملك فيلم الأنيميشن الفيل الملك

وأوضح شرارة أن الدافع الأساسى لتقديم فيلم الفيل الملك هو الحفاظ على القيم العربية والتراث العربى والحضارة العربية وتقديمها فى عمل يلقى إعجاب الأطفال فينمو بداخلهم معانى النبل والقيم الإنسانية العربية ويتعلمون شيئا من التراث العربى، الذى مع الوقت لن نجد له أثرا فى نفوس الأطفال وبالتالى الأجيال الجديدة.

وأشار شرارة إلى أن غياب الثقة والشعور بعدم القدرة على التغير هو ما يجعل البعض يظن أن الوطن العربى غير قادر على تقديم ذلك النوع من الأفلام، ولكن فى حقيقة الأمر أن شبابنا لا ينقصه شىء لا على مستوى إبداع ولا فى الخيال ولا القدرة على تقديم الشىء المختلف والمتميز .

فيلم الأنيميشن الفيل الملك (9) فيلم الأنيميشن الفيل الملك

وأشار شرارة إلى أنه وفريق شركة الإنتاج ميم قدموا من قبل فيلم أنيميشن، ولكن باللغة الإنجليزية، بعنوان أميرة الروم، وحقق نجاحا كبيرا وعرض فى 15 دولة أوربية وعربية، منها لبنان والعراق والكويت والإمارات وفى امريكا وبريطانيا والسويد، من إخراج هادى محمديان والإنتاج حامد جعفرى، وتأليف هادى محمديان وحامد جعفرى وعباس شرارة وزهراء بريطع، والعمل من بطولة علي سعد وسعد حمدان وعمر ميقاتي وسوسن عواد وبلغت ميزانية الفيلم 700 ألف دولار ، وتدور أحداث الفيلم في عام 842 في (بيزنطة) حول (مليكة) ابنة القيصر، وحفيدة ملك الروم، والتي تتطلع لمستقبل مشرق من أجل محاربة الظلم وإقامة العدل.

فيلم الفيل الملك تدور أحداثه في إحدى جزر ارتريا، حيث يسعى "أسفل" رئيس صائدي الحيوانات المتوحشين لدخول أرض العاج "موطن الفيلة" واصطياد الحيوانات الضخمة لبيعها لأبرهة ملك اليمن وكانت الفيلة تحتفل بولادة شادفيل ابن الملك والذي شكلت ولادته خيبة أمل لها، اذ كانت تنظر لبدانته على انها مصدر لمشاكل كثيرة، لكنّ حادثة الهجوم على الجزيرة ستجعله أقرب لقلوب الجميع وستجعل من مغامراته المضحكة في وجه الصيادين حديث الجميع.





تتصاعد أحداث الفيلم بشكل مثير ومشوق لتعكس حبكة درامية متماسكة تستند الى تراث البلاد العربية والبحر الأحمر ويمتاز شادفيل بكل ما تحتاجه الشخصية النموذجية من مواصفات للتأثير في المتلقين، وقد اختزنت شخصيته القيم ومحورية الأحداث المؤثرة في الفيلم، ورقة القلب والطرافة التي عكست جوا فكاهيا ورغم كل ذلك فهو أيضا يرتكب الأخطاء ويتعلم منها، وينحرف عن مساره ثمّ يتدارك ذلك في لحظة مؤثرة وحاسمة.

شصخية غافيل شخصية غافيل

الفيلم الذى من المقرر انطلاقه أواخر العام الجارى، يقدم شخصيات محببة طريفة وجاذبة، ستظهر فى أحداث الفيلم المتتابعة، خاصة الفأر الطائش الذى سيعرض سفنية الصيادين للخطر، ثمّ سيلعب دور المساعد لصديقه شادفيل فى العديد من المشاهد التالية.

يظّهر الفيلم عبر أحدث تقنيات صناعة الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، ليكون العمل الرائد في تاريخ صناعة الانيميشن في العالم العربي ومن الأعمال المنافسة على صعيد العالم.