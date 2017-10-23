بالصور- جورج الراسي وجويل حاتم يتبادلان القُبل

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شوهد الفنان جورج الراسي وعارضة الأزياء جويل حاتم معاً في احدى الملاهي الليلية فيبيروت، وهما يرقصان ويتبادلان القُبل.

وقد تسرّب لموقع "الفن" صور للراسي وحاتم من داخل الملهى، وظهرا بكامل الإنسجام والإستمتاع بالسهرة والرقص.

وكان موقعنا قد كشف جويل حاتم وإبنها الصغير جو الراسي، قاما اليوم بتصوير حلقة ضمن برنامج "قصة وقت" الذي يقدّمه الممثلوسام صباغ، وخلال الحلقة عرضت حاتم على صباغ التوجّه الى منزل طليقها الفنان جورج الراسي كمفاجأة لمصالحته وفعلاً هذا ما حدث، ولكن المفاجأة الاكبر كانت ردّة فعل جورج الراسي غير المتوقعة عند وصولهم.

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