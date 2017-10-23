بعد صدم امرأة مسنّة بسيارته... جو أشقر يخرج عن صمته ويوضح!

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علّق الفنان جو أشقر في بيان، على ما يجري تناقله إعلامياً حول قيام إحدى السيارات المملوكة منه بصدم سيدة مسنة في بيروت عصر اليوم، وما أشيع عن فرار السائق، بالقول: "حصل حادث سير مؤسف عصر اليوم، حيث قام أحد أصدقائي خلال حيازته وقيادته إحدى السيارات المملوكة مني والمسجلة بإسمي، بصدم سيدة مسنة على إحدى الطرقات السريعة في بيروت. وعلى أثر ذلك، شعر سائق السيارة بالخوف وابتعد عن المكان واتصل بمحاميه الذي طلب منه فوراً التوجه إلى أقرب مركز قوى أمن من تلقاء نفسه لإجراء المقتضى القانوني".



أضاف: "بناء على ذلك، أعرب عن أسفي وتأثري البالغ لوقوع هذا الحادث الناتج عن القضاء والقدر، وأؤكد أن سائق السيارة هو بعهدة القوى الأمنية، ويجري التعامل مع الموضوع بحسب الأصول القانونية. وأشدد في هذا الاطار على احترامي الشديد للقوى الأمنية وللقضاء، وأضع نفسي في التصرف في حال طلب مني إعطاء أي إفادة بصفتي صاحب السيارة المذكورة".



وتابع: "أتمنى على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة في تناقل الأخبار المرتبطة بهذا الحادث، وأعلن بأنني لن أدلي بأي تعليق إضافي عبر وسائل الاعلام حول هذا الحادث المؤسف، قبل الإنتهاء الكامل من الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة".