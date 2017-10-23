living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد صدم امرأة مسنّة بسيارته... جو أشقر يخرج عن صمته ويوضح!

23
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علّق الفنان جو أشقر في بيان، على ما يجري تناقله إعلامياً حول قيام إحدى السيارات المملوكة منه بصدم سيدة مسنة في بيروت عصر اليوم، وما أشيع عن فرار السائق، بالقول: "حصل حادث سير مؤسف عصر اليوم، حيث قام أحد أصدقائي خلال حيازته وقيادته إحدى السيارات المملوكة مني والمسجلة بإسمي، بصدم سيدة مسنة على إحدى الطرقات السريعة في بيروت. وعلى أثر ذلك، شعر سائق السيارة بالخوف وابتعد عن المكان واتصل بمحاميه الذي طلب منه فوراً التوجه إلى أقرب مركز قوى أمن من تلقاء نفسه لإجراء المقتضى القانوني".


أضاف: "بناء على ذلك، أعرب عن أسفي وتأثري البالغ لوقوع هذا الحادث الناتج عن القضاء والقدر، وأؤكد أن سائق السيارة هو بعهدة القوى الأمنية، ويجري التعامل مع الموضوع بحسب الأصول القانونية. وأشدد في هذا الاطار على احترامي الشديد للقوى الأمنية وللقضاء، وأضع نفسي في التصرف في حال طلب مني إعطاء أي إفادة بصفتي صاحب السيارة المذكورة".


وتابع: "أتمنى على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة في تناقل الأخبار المرتبطة بهذا الحادث، وأعلن بأنني لن أدلي بأي تعليق إضافي عبر وسائل الاعلام حول هذا الحادث المؤسف، قبل الإنتهاء الكامل من الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout