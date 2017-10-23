living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريمة وحشية تودي بحياة هذه الفنانة.. أطلقوا عليها 7 رصاصات والتفاصيل مروعة

23
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عثرت الشرطة الهندية على الفنانة هارشيتا داهيا جثة هامدة على الطريق، وتبين أنها قتلت بما لا يقل عن 7 رصاصات. 
 
وأشارت مصادر أمنية إلى أن النجمة التي تبلغ الـ 22 عاماً قتلت أثناء عودتها إلى منزلها في دلهي، بعد إحيائها حفلاً خيرياً في إحدى القرى. 
 
وأضافت أن المهاجمين أوقفوا سيارتها وأرغموا مرافقيها والسائق على الخروج منها، قبل أن يطلقوا الرصاص عليها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.
 
وكشفت فحوصات الطب الشرعي أنها أصيبت بـ7 رصاصات أو أكثر. 
 
وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "تايمز" الهندية أن زوج شقيقتها دنيش اعترف بتورطه في الجريمة، لافتة إلى أنه تم اعتقاله على ذمة التحقيق.
 
كذلك قالت لاتا، شقيقة الضحية، خلال التحقيقات إن زوجها قام بقتل هارشيتا لأنها كانت الشاهدة الرئيسية على جريمة قتل والدتهما التي اتهم الأخير بالضلوع فيها.
 
ويذكر أن المجني عليها كانت نشرت في وقت سابق فيديو قالت فيه إنها تلقت تهديدات بالقتل.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout