جريمة وحشية تودي بحياة هذه الفنانة.. أطلقوا عليها 7 رصاصات والتفاصيل مروعة

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عثرت الشرطة الهندية على الفنانة هارشيتا داهيا جثة هامدة على الطريق، وتبين أنها قتلت بما لا يقل عن 7 رصاصات.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن النجمة التي تبلغ الـ 22 عاماً قتلت أثناء عودتها إلى منزلها في دلهي، بعد إحيائها حفلاً خيرياً في إحدى القرى.

وأضافت أن المهاجمين أوقفوا سيارتها وأرغموا مرافقيها والسائق على الخروج منها، قبل أن يطلقوا الرصاص عليها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وكشفت فحوصات الطب الشرعي أنها أصيبت بـ7 رصاصات أو أكثر.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "تايمز" الهندية أن زوج شقيقتها دنيش اعترف بتورطه في الجريمة، لافتة إلى أنه تم اعتقاله على ذمة التحقيق.

كذلك قالت لاتا، شقيقة الضحية، خلال التحقيقات إن زوجها قام بقتل هارشيتا لأنها كانت الشاهدة الرئيسية على جريمة قتل والدتهما التي اتهم الأخير بالضلوع فيها.

ويذكر أن المجني عليها كانت نشرت في وقت سابق فيديو قالت فيه إنها تلقت تهديدات بالقتل.