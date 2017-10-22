بالصورة -اليسا تلقت هدية من حبيبها وهويته باتت قريبة؟

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بدأت المعايدات تنهال على النجمة اللبنانية إليسا قبل أسبوع من عيد ميلادها، واحتفل أعضاء لجنة تحكيم The Voice بعيدها في موقع التصوير وبدت إليسا سعيدة جداً بالمفاجأة التي خطط لها كل فريق عمل البرنامج.

ومنذ ساعات نشرت إليسا صورة على الإنستغرام وهي عبارة عن قالب حلوى من أحدهم كُتب عليه حرف N بالانكليزية وإلى جانبه جملة Happy Birthday Allous، وكتبت إليسا على الصورة تعليقاً اختصرته بكلمة واحدة: Allous مع قلوب حمراء. إلا أن أحداً لم ينتبه إلى حرف (النون) الموجود على قالب الحلوى ولم يُلفت انتباههم هذا الحرف الذي لا علاقة له باسم اليسا أو حتى باسم عائلتها (الخوري)!

(الجرس)